Lo que necesitas saber: El guardaespaldas de Messi ya había sido vetado de los partidos de la MLS

Messi ya no tendrá quien le cuide la espalda mientras el Inter Miami juegue en la Leagues Cup. Yassine Cheuko, su guardaespaldas, fue vetado para lo que resta del torneo por meterse donde nadie lo había llamado tras el juego vs Atlas.

El guardaespaldas de Messi contra jugadores de Atlas / Capturas de pantalla

Suspenden al guardaespaldas de Messi de la Leagues Cup 2025

Sucede que el guardaespaldas de Messi se metió al campo al terminar el juego contra Atlas, con eso de que se andaba armando la bronca. De hecho empujó a un jugador de los rojinegros, lo que nos recordó que el veto para estar en los estadios aplica solo para la MLS, pero no para la Leagues Cup.

Bueno, hasta ese momento aplicaba solo para la MLS, pues ahora sí quedó vetado de la Leagues Cup. Por andar peleándose con los jugadores de Atlas entrando a la cancha sin permiso alguno, la organización del torneo decidió suspenderlo de todos los partidos de Messi para lo que resta del certamen.

“Tras el partido del 30 de julio, un miembro de la delegación del club Inter Miami mostró una conducta inadecuada al entrar en zonas restringidas sin una acreditación oficial del evento“, señaló el Comité disciplinario de la Leagues Cup en un comunicado citado por ESPN. “De conformidad con el Reglamento, se ha suspendido al individuo involucrado de todas las áreas técnicas por el resto de la Leagues Cup 2025″.

Y aunque no mencionan directamente a Yassine Cheuko, el medio ya citado confirmó que ese miembro del Inter Miami al que se refieren es nada menos que el guardaespaldas de Messi.

Inter Miami recibe multa por culpa del guardaespaldas de Messi

Y dejar a Messi sin protección alguna no es el único castigo por el comportamiento de Yassine Cheuko. El Comité también le impuso una multa al Inter Miami por dejarlo que se metiera a la cancha a empujar rojinegros.

No revelaron de a cuánto fue el madrazo por la multa, pero es un hecho que el Inter Miami tendrá que pagar un billete por eso. Todo mal, pues recordemos que la MLS venía de sancionarlos con la suspensión de Messi por no jugar el All Star Game.

Al Inter Miami todavía le falta enfrentar a Necaxa y Pumas en la Leagues Cup, y de seguir avanzando, serán más partidos los que Messi deba andar sin su guardaespaldas.

Recuerda que todos los partidos de la Leagues Cup van por Apple TV o en el MLS Season Pass y aquí puedes verlos.