Messi y Jordi Alba decidieron no pelar a las estrellas de la Liga MX, pues no jugaron el All Star Game donde la MLS le pasó por encima a los nuestros. Pero en una muestra de que en Estados Unidos no hay trato preferencial, ya recibieron la sanción correspondiente.

Bueno, bueno, es un poco relativo eso de que no hay trato preferencial, pues todo indica que sí buscaron la manera de no sancionar a Messi, pero no les quedó de otra y ahora podrían cambiar sus reglas para que no vuelva a ocurrir.

Messi y Jordi Alba reciben un juego de suspensión por no estar en el All Star Game de la MLS

Aquí mismo te dimos a conocer horas antes del Juego de Estrellas, que ni Messi ni Jordi Alba saltarían a la cancha a enfrentar a la Liga MX; y te contamos también que, de acuerdo al reglamento de la MLS, eso implicaba ganarse un partido de suspensión como castigo.

Y pues sí, la MLS hizo valer ese reglamento: “Jordi Alba y Lionel Messi, del Inter Miami, no estarán disponibles para el partido del club contra el FC Cincinnati el sábado 26 de julio debido a su ausencia en el Juego de Estrellas. Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin la aprobación previa de la liga no podrá competir en el próximo partido de su club”.

Javier Mascherano confirmó poco antes de hacerse pública la sanción, que ni Messi ni Jordi Alba tenían una lesión que justificara su ausencia, así que ni cómo librarla.

MLS cambiaría sus reglas por Messi

Pero como decíamos, si bien aplicaron el reglamento a pesar de tratarse de Messi, el Comisionado de la MLS confesó que les costó mucho trabajo tomar la decisión de suspenderlo un partido por no participar en el All Star Game.

“Sé que Lionel Messi ama esta liga. No creo que haya un jugador, ni nadie, que haya hecho más por la Major League Soccer que Messi. Entiendo, respeto y admiro plenamente su compromiso con el Inter Miami, y respeto su decisión. Desafortunadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el Juego de las Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”, dijo textualmente Don Garber.

Y tan difícil fue sancionar a Messi, que van a analizar si esa regla de suspender a quien no juegue el All Star Game debe seguir vigente. “Me comprometo a trabajar con nuestros jugadores para determinar cómo debería evolucionar la regla”.

Solo Messi sería capaz de hacer que una liga cambie sus reglas, sin duda.