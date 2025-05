Leah Williamson, de "mascota" del Arsenal a ganar la Champions Femenina

Lo que necesitas saber: Leah Williamson era parte de la cantera del Arsenal en 2007, cuando ganaron su primera Champions Femenina

La de Leah Williamson es una historia de esas maravillosas que solo el futbol nos puede regalar. Era solo una niña cuando Arsenal ganó la Champions Femenina hace 18 años, pero este 2025 fue titular con el equipo en una nueva final, ¡y es campeona de Europa!

Y no solo es el hecho de que en aquel entonces fuera una niña, es que estuvo en aquella final de 2007. Leah Williamson era de las niñas “mascota” que entraron con las jugadoras al campo previo al silbatazo inicial, por lo que 18 años después repitió la escena, pero ahora como una de las protagonistas del partido.

Leah Williamson en la final de la Champions Femenina 2007 / Foto: @mundopelotanet

Foto: @leahwilliamsonn

Leah Williamson, de niña “mascota” a titular con Arsenal en la final de la Champions Femenina 2025

La propia Leah contó la anécdota en una entrevista con BBC previo a la final de la Champions Femenina 2025. Considera que para ella representa cerrar el círculo con el equipo de sus amores, lo único que no le gustó fue salir acompañando a las rivales de Arsenal en este entonces.

“Recuerdo que había gente por todas partes. Me molestó haber salido con el equipo visitante, lo cual no entraba en el plan. Recuerdo verlo con todos mis compañeros de equipo y en mi cabeza eso era lo más normal del mundo: que el Arsenal iba a ganar, lo cual creo que es algo hermoso como aficionada“.

Leah Williamson recordando cuando estuvo en l afinal de 2007

Leah Williamson, Gunner desde la cuna hasta ser campeona de la Champions Femenil

Leah Williamson tenía solo 10 años de edad cuando fue “mascota” en aquella final, y fue parte de ese grupo de niñas que entraron con los equipos, porque desde 2006 se unió a las fuerzas básicas del club.

Debutó con el primer equipo en 2014 y ha hecho toda su carrera como futbolista profesional como Gunner. También ha sido recurrente con la Selección de Inglaterra en categorías inferiores y jugando el Mundial de selecciones absolutas en 2019.

Leah Williamson ha jugado toda su carrera en Arsenal / Foto: Getty

Mural de Leah Williamson en Londres / Foto: Getty

“Nunca fui la niña que decía ‘Voy a ser futbolista profesional’. Seguí mis pasos y haciendo lo que me apasiona. Este es un lugar que amo. Me enorgullece haber estado aquí tanto tiempo y es un buen momento para reflexionar. La vida te ofrece momentos así a veces, y no soy de las que pierden el tiempo en no apreciarlos”.