Una voz más que autorizada ha hablado. LeBron James, jugador de los Lakers de Los Ángeles, está en contra de que se reanuden los playoffs de la NBA y considera que la diferencia la tienen que marcar desde YA.

La NBA acordó con los equipos reanudar los playoffs entre el viernes 28 y sábado 29 de agosto, retomando de los juegos que se pospusieron de miércoles y jueves. Entre esos partidos está el de los Lakers de LeBron ante los Portland Blazers.

Por ello, LeBron James se manifestó en contra desde sus redes sociales. El histórico de la NBA aseguró que hablando no es cómo se solucionan las cosas, sino que necesita haber acciones.

“Los cambios no suceden sólo hablando. Suceden acciones y necesitan suceder ahora. Por mis hijos y por la comunidad de todo el país, está en nosotros hacer la diferencia #BlackLivesMatter“, escribió James en su cuenta de Twitter.

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That’s why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter

— LeBron James (@KingJames) August 27, 2020