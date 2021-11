¡Con razón! Revelan las ofensas por las que LeBron James pidió la expulsión de aficionados de los Pacers

Cada vez que está sobre la duela, LeBron James es el foco principal por lo que hace en la cancha, pero en el juego ante los Indiana Pacers dejó una imagen que le dio la vuelta a todo el mundo, pues señaló a un par de personas en la primera fila y pidió a uno de los árbitros la expulsión de una pareja.

Elementos de seguridad del estadio fueron al lugar y obligaron a la pareja a dejar sus asientos y salir del estadio. Ahí quedó claro el poder de la estrella de los Lakers, pero después se dio a conocer el motivo por el cual LeBron exigió la expulsión de los aficionados, el 24 de noviembre.

LeBron hitting dagger threes and getting fans kicked out!! He DIFFERENT 😭😂 pic.twitter.com/KgvTsj0ctr

— LakeShowYo (@LakeShowYo) November 25, 2021