Lo que necesitas saber: Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Se viene la jornada 7 del Clausura 2026. Chivas no solo se mantiene invicto, también como líder de la tabla general. Y la pregunta es inevitable: ¿Despertó el ‘gigante’?

Viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ del Mazatlán, ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU. Y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.

Sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2026?

La Jornada 7 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Tigres vs Pachuca del viernes 20 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León y termina el domingo 22 febrero con el Querétaro vs Santos en la Corregidora.

Partidos Fecha y horario Transmisión Tigres vs Pachuca 20 febrero del 2026

19:00 hrs Azteca 7

Fox One Puebla vs América 20 febrero del 2026

21:00 hrs Azteca 7

Fox One Atlas vs Atlético San Luis 21 febrero del 2026

17:00 hrs Vix León vs Santos 21 febrero del 2026

19:00 hrs Fox One Necaxa vs Toluca 21 febrero del 2026

19:00 hrs Claro Sports (YouTube)

Azteca 7 Cruz Azul vs Chivas 21 febrero del 2026

21:05 hrs Canal 5

Vix Tijuana vs Mazatlán 21 febrero del 2026

23:10 hrs Fox One Pumas vs Monterrey 22 febrero del 2026

17:00 hrs Canal 5

Vix Querétaro vs Juárez 22 febrero del 2026

19:00 hrs Fox One

Fotografía @TolucaFC vía X

Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de seis jornadas Chivas se mantiene como líder de la tabla general. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.