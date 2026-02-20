Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Se viene la jornada 7 del Clausura 2026. Chivas no solo se mantiene invicto, también como líder de la tabla general. Y la pregunta es inevitable: ¿Despertó el ‘gigante’?

Viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ del Mazatlán, ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU. Y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.

Sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2026?

La Jornada 7 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Tigres vs Pachuca del viernes 20 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León y termina el domingo 22 febrero con el Querétaro vs Santos en la Corregidora.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Tigres vs Pachuca20 febrero del 2026
19:00 hrs		Azteca 7
Fox One
Puebla vs América20 febrero del 2026
21:00 hrs		Azteca 7
Fox One
Atlas vs Atlético San Luis21 febrero del 2026
17:00 hrs		Vix
León vs Santos21 febrero del 2026
19:00 hrs		Fox One
Necaxa vs Toluca21 febrero del 2026
19:00 hrs		Claro Sports (YouTube)
Azteca 7
Cruz Azul vs Chivas21 febrero del 2026
21:05 hrs		Canal 5
Vix
Tijuana vs Mazatlán21 febrero del 2026
23:10 hrs		Fox One
Pumas vs Monterrey22 febrero del 2026
17:00 hrs		Canal 5
Vix
Querétaro vs Juárez22 febrero del 2026
19:00 hrs		Fox One
Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de seis jornadas Chivas se mantiene como líder de la tabla general. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

  1. Chivas | 18 pts
  2. Cruz Azul | 13 pts
  3. Pumas | 12 pts
  4. Toluca | 12 pts
  5. Pachuca | 11 pts
  6. Monterrey | 10 pts
  7. Tigres | 10 pts
  8. Atlas | 10 pts
  9. Necaxa | 9 pts
  10. América | 8 pts

