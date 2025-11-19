Lo que necesitas saber: De acuerdo con la información, la operación será anunciada una vez que termine la Copa del Mundo.

Una nueva era del Atlante está por venir…. o al menos eso es lo que se anda diciendo. Según un reporte reciente, los históricos Potros de Hierro regresarían a la primera división de la Liga MX después de más de 10 años fuera del máximo circuito.

Aunque antes de que saquen las playeras o vayan con Toño de Valdés a echarle un mensaje de felicitación, tenemos que contarles los detalles porque nada está confirmado.

Atlante FC en Liga de Expansión MX // Foto: Facebook.

¿Por qué se anda diciendo que Atlante regresará a primera división?

Vamos paso a paso. El Atlante lleva bastantes años intentado estar de vuelta a la primera división, pues desde que cayó en la extinta Ascenso MX y se quedó en la Liga de Expansión, los Potros de Hierro no ha podido tener su tan añorado regreso.

Y es que ni siendo el único equipo en cumplir todos los requisitos para poder subir a la Liga MX le era posible regresar. Al menos hasta hace poco que comenzó a surgir el rumor de que compraría la plaza del Mazatlán FC.

Ahora, acá es donde llega lo importante.

Todo apunta a que será una realidad, pues de acuerdo con el reporte del periodista Pepe Hanan, el equipo de Mazatlán ya fue vendido al Atlante por 65 millones de dólares.

¿Cuándo se hará oficial?

De acuerdo con el mismo reporte, la operación se dará a conocer una vez que termine la Copa del Mundo, posiblemente a finales de julio del próximo año.

Además, el periodista asegura que, aunque de momento no harán un anuncio oficial, el acuerdo ya está firmado y solo es cuestión de esperar.

¿Cuándo sería su regreso y dónde jugaría?

Pero agárrate, pues el reporte —no confirmado, acuérdense— asegura que el Atlante estará listo para regresar a la Liga MX en el Apertura 2026. Además de que jugaría en el Estadio Azteca, que para esas fechas será el Banorte.

Tal parece que la directiva azulgrana, encabezada por Emilio Escalante, está apunto de completar uno de sus grandes sueños.