Se nos fue un torneo más de la Liga MX Femenil, por lo menos en su fase regular, porque todavía falta la liguilla y agárrense, que promete estar de alarido en cada partido.

Pero, llegó el momento para la mayoría de los equipos, de hacer el corte de caja. Ocho de esos equipos, tendrán que hacerlo hasta que sean eliminados o se coronen campeones de la Liga MX Femenil.

La cosa es que, ya hay 10 equipos eliminados que deberán comenzar a hacer sus balances del Clausura 2023, aunque algunos ni querrán hacerlos porque los proyectos están totalmente olvidados por los dirigentes.

Mazatlán no dio una en el campo y mucho menos a nivel dirigencial – Foto: Agencia Mexsport

La Liga MX Femenil ha crecido mucho, no es la misma liga que cuando comenzó, hace ya unos años atrás, pero todavía falta mucho tramo por recorrer en muchos aspectos, que lo peor, es que no son futbolísticos, sino de las personas de pantalón largo.

Afortunadamente, no todo es malo en la Liga MX Femenil y en este Clausura 2023 nos encontramos con una muy sana pelea por el campeonato de goleo entre Charlyn Corral y Jennifer Hermoso, que terminó ganando la mexicana por unos cuantos golecitos.

Charlyn Corral, la campeona de goleo en la Liga MX Femenil – Foto: Agencia Mexsport

Los resultados de la jornada 17 de Liga MX Femenil

Local Resultado Visitante Pumas 1-0 Necaxa Tijuana 1-0 Chivas Juárez 2-0 Puebla Tigres 9-0 Santos Pachuca 3-0 Cruz Azul Toluca 1-4 América Mazatlán 0-2 Querétaro Altas 2-2 León Rayadas 4-2 Atlético de San Luis *Partido detenido por tormenta eléctrica

Rayadas cerró como líder de la Liga MX Femenil – Foto: Sopitas.com

Las sorpresas y decepciones de la Liga MX Femenil

Sorpresas

Las Bravalácticas

Este es un resumen de la jornada 17 de la Liga MX Femenil y en la última fecha, las Bravalácticas cerraron oficialmente su pase a la siguiente fase del torneo mexicano.

Y es que, el torneo de las Milagros Martínez fue realmente espectacular en todo aspecto. Están en liguilla por primera vez en la historia, algo simplemente increíble.

Después de que por varios torneos, sólo hicieran 12 puntos máximos y en algunos cinco puntitos nada más. Esto habla de que el proyecto es bastante sólido, va caminando y principalmente existe.

Por eso, las Bravalácticas son una grata sorpresa en la Liga MX Femenil y se tiene que enaltecer ese trabajo, porque equipos así con proyectos serios, tienen que imperar en todos y cada uno de los equipos.

Las Bravalácticas, una de las sorpresas en la Liga MX Femenil – Foto: Agencia Mexsport

Tijuana y otro proyecto que camina a liguilla

¿Cómo consolidar un gran trabajo en la Liga MX Femenil? Bueno, con llegar varias veces a la fase final con un gran trabajo por parte de directiva, cuerpo técnico y jugadoras, como lo está haciendo Tijuana.

Ya son varios torneos que consiguen calificar a liguilla, algo que es bastante bueno para un proyecto, porque Roma no se construyó en un día y ahora, liguilla no sólo es el objetivo, sino competir por el campeonato.

Y, ¿cómo cerró el Clausura 2023 en la jornada 17? Pues con victoria contra Chivas, tercer lugar general del campeonato, mandando el mensaje de que están para pelear con cualquiera.

Xolas, con un proyecto sólido en Liga MX Femenil – Foto: Agencia Mexsport

Jenn Amaro, la portera que entre el fracaso, brilló con Mazatlán

Desafortunadamente, Mazatlán está para olvidar en la Liga MX Femenil, porque es un completo proyecto fallido, pero eso lo veremos más adelante.

Peeeeeeeeeeeeeeeeeero, entre todo lo malo, algo bueno tenía que salir y salió con Jenn Amaro, la portera de 22 años. Jugó sólo el 65% de los minutos en el campeonato.

Y aunque le hicieron muchos goles, porque desafortunadamente no pudo atajar todo lo que la defensa no pudo cubrir, si no es por Jenn Amaro, Mazatlán termina con más de los 62 goles recibidos que tiene.

Dentro de los proyectos fallidos y exitosos, hay cosas que se celebran y se hacen porque demuestran que hay futuro en las canchas de la Liga MX Femenil.

Decepciones

Cruz Azul

Sólo dos veces había calificado a la liguilla de la Liga MX Femenil, pero lamentablemente no ha logrado llegar más allá del primer partido en liguilla.

Y se reforzaron bastante bien para poder lograr la clasificación a liguilla y más, pero desafortunadamente no lograron consumar el proyecto, de hecho, todo lo contrario.

Fueron de las últimas en todo el Clausura 2023, causando que el fracaso sea inevitable. Sólo ganaron dos partidos y de esta manera, el sótano fue su lugar.

La directiva lamentablemente no ha acompañado al equipo y se mantendrá así, hasta que l@s de pantalón largo, no hagan los cambios debidos para poder competir en la Liga MX Femenil.

El mal momento de Cruz Azul Femenil – Foto: Agencia Mexsport

Necaxa y Mazatlán, olvidados por sus directivas

Necaxa y Mazatlán terminaron el torneo regular de la Liga MX Femenil con derrota, la tónica de toda la campaña, no fue sólo cosa de la jornada 17 del torneo.

Pero, el mal torneo va mucho más allá de las derrotas que tuvieron ambos equipos en la temporada, que fueron muchas, pero la critica no va a lo futbolístico, sino a nivel dirigencial.

Necaxa sufrió mucho en la cancha, pero la verdadera pesadilla la vivió en su propia directiva. Tuvieron uniformes con parches, camisetas con corte de hombre y la marca, no les diseñó jerseys en el centenario del equipo… el enemigo en casa, eh.

Así lució el uniforme de Necaxa Femenil ante América – Foto: Agencia Mexsport

Vamos con Mazatlán, que en todo sentido está bastante mal. En la cancha son el equipo récord para mal, porque son la peor defensiva en la historia de la Liga MX Femenil.

La cosa es que, no sólo es problema de las jugadoras, sino de la directiva, porque tiene olvidado en todo sentido al “proyecto”, porque seguramente ni eso tienen para su equipo femenil.

De verdad, cosas lamentables las que se viven en algunos equipos de Liga MX Femenil. Se necesitan mejorar muchas cosas en la cancha, pero el principal problema viene de las directivas.

María Sandoval de Mazatlán – Foto: Agencia Mexsport