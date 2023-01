Cañoneras sin mecha ni pólvora: El fracaso del proyecto de Mazatlán en la Liga MX Femenil

Tenemos que hablar del Mazatlán Femenil y es que el arranque de torneo Clausura 2023 ha sido un auténtico terremoto que no ha hecho otra cosa más que evidenciar parte de los males de un equipo que históricamente no compite. Las ‘Cañoneras’ no tienen pólvora ni mecha y nunca han disputado una liguilla desde su fundación, en verano del 2020.

En tres jornadas, el equipo femenil de Mazatlán es el peor de la temporada, sin puntos, sin goles y en cambio 18 goles en contra que lo convierte en la peor defensiva, así que la cosa pinta para otro torneo sin liguilla y en la parte baja de la tabla general.

Los resultados ya cobraron factura, pues después de la goleada 9-0 ante Rayadas de Monterrey, la directora deportiva, Fernanda Delmar notificó su salida del club, después de un año y medio, lapso en el que firmó sus tres peores torneos.

El origen del Mazatlán

El proyecto de Mazatlán en la Liga MX Femenil no ha funcionado, en parte porque nació sin objetivos e improvisado. Hay que recordar que este club nació tras la mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia, después de la cancelación del torneo Clausura 2020, debido a la pandemia.

Mientras que el equipo varonil fue informado y varios de los jugadores de aquel Morelia se mudaron con todas las facilidades (vivienda, autos y contrato) a Mazatlán, el equipo femenil fue olvidado y las jugadoras quedaron como agentes libres después de días de incertidumbre. Poco después se les hizo una oferta a algunas jugadoras para mudarse a Mazatlán, con contratos de rondaban entre los seis y nueve mil pesos mensuales, insuficientes para cubrir gastos de vivienda y traslados.

Sólo tres jugadoras del plantel de Monarcas Morelia se mudaron a Mazatlán: María Sandoval, Michel Guerrero y Dehany Rodríguez. De ellas tres, sólo Sandoval se mantiene en el equipo, mientras que Guerrero y Rodríguez están sin equipo desde el verano de 2022.

Un equipo que va de mal en peor

El Clausura 2023 es el sexto torneo de Mazatlán en la Liga MX Femenil y el rendimiento del equipo viene a menos. En su primer torneo, Apertura 2020, el equipo morado finalizó en el décimo lugar, con 21 unidades y en el Clausura 2021, fue décimo tercero con 18 puntos. A partir de entonces, el equipo morado ha quedado estancado entre los lugares 15 y 17.

¿Por qué va de mal en peor? Uno de los motivos son los cambios constantes en su plantel. Para el torneo Clausura 2023, el equipo sinaloense anunció ocho nuevas jugadoras, es decir, casi un equipo titular nuevo, lo cual le resta seriedad al armado de cualquier plantel.

Mazatlán en el Clausura 2023

Los partidos del Mazatlán Femenil nos recuerdan mucho a los inicios de la Liga MX Femenil, cuando se notaba en demasía las diferencias de nivel entre un equipo y otro, y nos chutábamos goleadas y una colección de osos, de modo que podríamos decir que en este club no hay evolución.

En solo tres partidos el equipo ha recibido 18 goles, aunque bien pudieron ser el triple o más, de no ser por su portera, Jenn Amaro, pues tan sólo Rayadas disparó a puerta en 29 ocasiones. Algo así les pasó también ante Juárez, en la primera fecha.

Junto a Puebla, Mazatlán es el único equipo que no ha marcado goles en después de tres jornadas, no suma puntos como el propio Puebla, Toluca y Necaxa, pero esas son otras historias.

Un equipo sin inversión

Tigres, Monterrey, Chivas y América se han caracterizado por ser los equipos que más han invertido, los que más en serio se han tomado la parte del futbol femenil y por lo tanto son los equipos que han sumado títulos. Equipos como Pachuca, Juárez y por ahí Atlas y Cruz Azul también se apuntan a esta lista, pero los equipos que de plano se niegan a seguir estos pasos son Mazatlán, Puebla y Necaxa.

De esta manera, estos equipos son cheques al portador con tres puntos casi seguros para sus clubes y a la vez son equipos poco atractivos para la afición de sus respectivos estados, lo cual no beneficia a la Liga MX Femenil.

Tras la goleada ante Rayadas, el técnico Jesús Padrón, bajita la mano (bueno, ni tan bajita), se refirió precisamente a estas diferencias. “Hay que tocar un tema que todo mundo sabe y nadie dice. Quienes hemos estado peleando el día a día y que estamos yendo a la guerra con diferentes armas, saben a lo que me refiero. ¿En qué momento va a ser más justa y competitiva la liga? Después estamos yendo a competir con diferentes armas y tienes que hacer partidos excelentes”.

¿Qué hacer para reducir las diferencias en la Liga MX Femenil?

Poco ha hecho la Liga MX para regular su propio torneo, de modo que deja en manos de cada equipo la forma en que gestiona a sus plantillas y todo ha quedado en debates para poner un tope a los equipos que más invierten para que de esa manera, clubes como Tigres no dominen de pies a cabeza cada torneo.

Sin embargo hay otras propuestas que tal vez son más justas para las jugadoras y ese es poner un mínimo de inversión a cada equipo que acerque a los equipos a un terreno más justo, tanto en lo competitivo, como en lo económico.

O simplemente nuestra liga no está lista para poner a competir a 18 equipos, no sólo en la rama femenil, sino en la varonil.