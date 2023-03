El tiempo vuela y ya se nos fueron 11 jornadas en el Clausura 2023, por lo cual ya va siendo más que claro qué equipo estarán peleando por los cuatro pases directos a la liguilla y los que terminarán rezando para meterse al último repechaje de la Liga MX (aunque eso sigue en veremos).

A falta del partido entre Juárez y Necaxa, a lo largo de este fin de semana vimos muy poquitos goles. Fueron 20 en total, gracias a la goleada del Toluca al Mazatlán y los cinco tantos en el Santos vs Tijuana. Estos dos partidos salvaron la producción goleadora a una semana del clásico entre Chivas y América… ah sí, y el clásico regio entre Tigres y Monterrey.

Local Resultado Visitante A. De San Luis 2-0 Querétaro Puebla 1-0 Santos Atlas 0-1 León Cruz Azul 1-0 Pumas Tigres 0-2 América Toluca 4-1 Mazatlán Santos 3-2 Tijuana Pachuca 1-2 Monterrey Juárez vs Necaxa

Podrán decir que el clásico regio es cosa de regios y ya, que casi siempre terminan empatando sin goles y que esto y que lo otro, pero en este juego se puede definir mucho en cuanto al liderato, y es que si Rayados pierde o empata se le abre la puerta al Ame, Chivas, Tigres y ahora hasta al Toluca, pero si la ‘Pandilla’ gana, no sólo mantendrá distancia, sino que se deshace de Tigres como oponente en esa batalla.

¡Puebla y Chivas nos dieron de todo!

Las Chivas cayeron frente al Puebla de una manera inesperada, y es que dominaron y crearon jugadas de peligro, una de ellas en el primer tiempo, en la que Ronaldo Cisneros se perdió un gol cantado y nos dejó la primera joyita de la transmisión.

Y es que las cámaras captaron el momento en el cual un chivahermano le rayó toda su madredista a Cisneros con un lenguaje de esos bellos, que solo los poetas son capaces de expresar.

Y hablando de poetas, en la transmisión de TV Azteca en su página, se les olvidó apagar los micrófonos, de modo que pudimos escuchar algunos comentarios de Jorge Campos, Luis García y Christian Martinoli fuera del aire. Los tres platicaban sobre los entrenadores que andan en la cuerda floja: Rafa Puente y Benjamín Mora.

Sobre Rafa Puente, decía Campos, que si no le ganaba ante Cruz Azul, ahora sí lo echarían, pero Martinoli argumentó que no, que si en Atlas no han cesado a Mora, ¿quién iba a creer que el caballero del área técnica rojinegra perdería su contrato laboral?

Bueno, lo dijo pero con otros palabras. “Si no han echado al malayo, el pende… del Atlas”, dijo el narrador. Hasta el cierre de la jornada 11, ambos estrategas se mantenían en sus cargos.

Atlas, en picada con Benjamín Mora… y nadie hace nada

La promesa de Mora, según cuentan, es que le iba a dar vuelta a la situación del Zorro después del ridículo contra el Olimpia y rumores de un vestidor roto. Promesas más y promesas menos, el Atlas volvió a perder, ahora contra León.

El equipo que hace poco era bicampeón de la Liga MX, ahora arrastra una racha de 10 partidos consecutivos sin ganar. El único triunfo del rojinegro fue ante Mazatlán, que como hemos visto en esta campaña, es de chocolate.

Mora se mantiene al frente del Atlas por ahora, aunque podríamos ver cambios la próxima semana, pues en la siguiente semana hay Fecha FIFA, y eso significa mayor tiempo para trabajar con el plantel. Mora se estaría jugando el puesto si no le da la vuelta al Olimpia en la Concachampions y si no le gana al Puebla en la fecha 12.

El debut de Malagón con América

Al americanismo se le hizo el debut de su “fichaje bomba”, pues Luis Malagón debutó como portero titular ante Tigres y el resultado fue mejor de lo esperado, pues dejó su arco en cero ante Gignac, Sebastián Córdova y Diego Lainez, quien al fin pudo palpar esa sensación de ser titular en un equipo. Tigres cayó en casa 2-0 y ahí mismo recibirá a Monterrey.

Ojo con el gesto de Oscar Jiménez, quien fue abucheado por la afición azulcrema ante Pachuca, y al final del partido se dirigió con Malagón para felicitarlo.

Oscar Jiménez fue a felicitar a Luis Malagín al final del partido

Cruz Azul y Pumas, el somnífero de la Liga MX

Tal vez poco espectáculo, pero efectivo para los resultados. Así es la versión del Cruz Azul con el ‘Tuca’ Ferretti, quien dio cátedra de experiencia ante Rafa Puente, a quien adormeció y castigó a seis del final con un golazo de Jesús Escoboza.

La Máquina no sólo está dentro de la zona de repechaje, sino que anda arañando los ocho primeros puestos, mientras que Pumas pinta para ser de esos equipos con veladora en mano en la jornada 17 para ver si califica al repechaje, con o sin Rafa Puente.

