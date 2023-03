¡Avísenme! El insulto de Christian Martinoli a Benjamín Mora en plena transmisión

¡El meme volvió a cobrar vida! Christian Martinoli la regó gacho al insultar a Benjamín Mora, DT del Atlas, sin saber que su voz seguía al aire en plena transmisión de TV Azteca. Es cierto que el narrador se caracteriza por ser directo, pero acá no sabía que miles lo escucharon.

La actividad del famoso ‘Viernes Botanero’ nos dejó la victoria de Puebla ante Chivas; sin embargo, el partido pasó a segundo plano con los comentarios de Christian Martinoli y compañía sobre el director técnico del Atlas.

Además de la transmisión en televisión abierta, TV Azteca llevó este partido a YouTube. Durante el medio tiempo y sin darse cuenta de que sus micrófonos estaban abiertos, Martinoli y Jorge Campos se pusieron a platicar sobre la actualidad de Pumas y Atlas.

Benjamín Mora, director técnico de Atlas / Agencia Mexsport

Pero al no saber que los estaban escuchando hubo hasta groserías y mientras algunos los criticaron, otros coincidieron. “Así le va a ir, va a haber corridón si empata o pierde mañana“, dijo Campos mientras debatían la situación de Rafa Puente Jr. en el banquillo universitario.

“Si no han echado al malayo“, respondió Martinoli. No obstante, el exportero no supo a quién se refería y tuvo que preguntarle: “Al pendejo del Atlas“, argumentó el narrador. De ahí en adelante, la conversación en redes sociales giró entorno a esta frase.

Ahora nadie te pudo defender, VENDE HUMO @mrbenjaminmora. pic.twitter.com/oWrombEyXR — Si le voy al Atlas ? (@Pxnk3k317) March 11, 2023

Martinoli confesó qué puesto le daría a Rafa Puente

Como ya decíamos, Martinoli suele ser muy directo y no se guarda nada durante sus transmisiones o programas de televisión. Basta con recordar que él y Luis García criticaron fuerte a Memo Ochoa recientemente, pues está buscando otro Mundial con Selección Mexicana.

Ahora le tocó a Rafa Puente por su trabajo con los Pumas, que suman apenas 11 puntos en la Liga MX; por ello, Martinoli asegura que si él tuviera que contratarlo, lo haría para motivar y no dirigir.

“Por ejemplo, yo a Rafita sí lo contrataría como orador, como motivador. Te habla de corrido dos horas sin repetir palabras, con sinónimos de forma espectacular, con una idea clara. Contrataría a Rafita en vez de estar contratando al Doctor. Ya luego a Rafita en el tema de la estadística y de la dirección técnica ya le cuesta, pero lo otro…“, afirmó Martinoli.

Rafael Puente fue criticado por Christian Martinoli / Agencia Mexsport