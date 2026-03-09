Lo que necesitas saber:

Cruz Azul es líder de la Liga MX con 25 puntos; Toluca es el único invicto tras 10 jornadas

Luis Angel Malagón fue suplente en la visita del América a Querétaro. El roquero titular del Ame fue Rodolfo Cota y anduvo bien, incluso dio la impresión de que el arco azulcrema estaba más seguro, mientras que Cruz Azul goleó al San Luis y se mantiene como líder del campeonato. 

Chivas se apuntó el clásico tapatío y rompió su mala racha al darle vuelta al Atlas 2-1. El gol del triunfo fue de Ángel Sepúlveda, de penal, en el cierre del partido.

¿Por qué fue suplente Luis Malagón con América?

Luis Ángel Malagón tuvo un error en la derrota del América contra Juárez en la jornada 9, sin embargo, el DT del América, André Jardine, aseguró que la suplencia de Malagón tiene que ver con que Cota necesita ritmo, para cuando Malagón tengan que concretarse con la Selección Mexicana de cara el Mundial. 

“Hay que darle ritmo de juego. Imaginamos que Malagón irá a la selección y Cota debe tener sus partidos”, dijo el timonel. Hay que recordar que los convocados al Tri deben reportar el 6 de mayo, después de disputarse la jornada 17. Es decir, la liguilla se juega sin seleccionados mexicanos.

Imagen de la jornada 10 de la Liga MX

La imagen de esta jornada en la Liga MX es el festejo de André Pierre Gignac, quien a sus 40 años marcó el gol del triunfo para Tigres en el clásico regio, contra Monterrey, en el último minuto. El retiro del delantero francés está cerca y la Liga MX, y sobre todo Tigres, lo van a extrañar.

El festejo de Gignac ante la afición de Tigres
El festejo de Gignac ante la afición de Tigres / Mexsport
Así festejaron a Gignac en el clásico regio
Así festejaron a Gignac en el clásico regio / Mexsport

Resultados de la Liga MX: Jornada 10

El Mazatlán de Sergio Bueno está que no cree en nadie. En sus últimos cinco partidos sólo tiene una derrota y en esta fecha goleó al León.

Toluca venció a Juárez, que realmente anda Bravo, y después de 10 jornadas el único invicto de la Liga MX son los Diablos del ‘Turco’ Mohamed, y van que vuelan para al menos pelear el tricampeonato.

LocalResultadoVisitante
Mazatlán4-2León
Necaxa0-1Pumas
Querétaro1-2América
Cruz Azul3-0San Luis
Atlas1-2Chivas
Pachuca2-1Puebla
Tigres1-0Monterrrey
Toluca2-1Juárez
TijuanavsSantos

¿Cómo quedó la tabla general de la Liga MX?

Cruz Azul se mantiene como líder de la Liga MX, mientras que Mazatlán ya se colocó a cuatro puntos del América, dueño del último boleto a la liguilla, con 14 unidades.

PosEquipoPuntos
1Cruz Azul25
2Toluca24
3Chivas21
4Pachuca20
5Pumas19
6Tigres16
7Atlas16
8América14
9Monterrey13
10Juárez11
11Puebla11
12San Luis10
13León10
14Mazatlán10
15Tijuana9
16Necaxa9
17Querétaro6
18Santos2

Partidos de la Liga MX: Jornada 11

América juega la jornada 11 contra Mazatlán y si pierde, no sólo habrá memes, sino que puede podría salir de la zona de calificación.

El partido estelar de esta jornada, sin embargo, es el duelo entre Pumas y Cruz Azul. La Máquina vuelve a la capital.

DíaHoraPartidoTV
Viernes 13 de marzo19:00Puebla vs NecaxaAzteca 7 y Fox One
Viernes 13 de marzo21:00Juárez vs MonterreyFox One
Sábado 14 de marzo17:00San Luis vs PachucaESPN, Disney+ Premium y VIX Premium
Sábado 14 de marzo17:07Chivas vs SantosPrime Video
Sábado 14 de marzo19:00León vs TijuanaFox One
Sábado 14 de marzo19:00Toluca vs AtlasAzteca 7, Canal 5 y TUDN
Sábado 14 de marzo21:00Pumas vs Cruz Azul Canal 5 y TUDN
Domingo 15 de marzo17:00Tigres vs QuerétaroAzteca 7 y Fox One
Domingo 15 de marzo19:00América vs MazatlánCanal 5, TUDN y VIX Premium

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

México vs Estados Unidos

México cae con la frente en alto ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
La campal entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

La campal entre Atlético Mineiro y Cruzeiro que dejó 23 expulsados y la intervención de la policía militar
por-que-jugadoras-seleccion-iran-desertaron-tras-perder-copa-asiatica

¿Por qué 5 jugadoras de la selección de Irán desertaron tras perder en la Copa Asiática?
Irak pide ayuda a la FIFA

Irak pide ayuda a FIFA ante el riesgo de no viajar a México para el repechaje mundialista

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook