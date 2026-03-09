Lo que necesitas saber: Cruz Azul es líder de la Liga MX con 25 puntos; Toluca es el único invicto tras 10 jornadas

Luis Angel Malagón fue suplente en la visita del América a Querétaro. El roquero titular del Ame fue Rodolfo Cota y anduvo bien, incluso dio la impresión de que el arco azulcrema estaba más seguro, mientras que Cruz Azul goleó al San Luis y se mantiene como líder del campeonato.

Chivas se apuntó el clásico tapatío y rompió su mala racha al darle vuelta al Atlas 2-1. El gol del triunfo fue de Ángel Sepúlveda, de penal, en el cierre del partido.

¿Por qué fue suplente Luis Malagón con América?

Luis Ángel Malagón tuvo un error en la derrota del América contra Juárez en la jornada 9, sin embargo, el DT del América, André Jardine, aseguró que la suplencia de Malagón tiene que ver con que Cota necesita ritmo, para cuando Malagón tengan que concretarse con la Selección Mexicana de cara el Mundial.

“Hay que darle ritmo de juego. Imaginamos que Malagón irá a la selección y Cota debe tener sus partidos”, dijo el timonel. Hay que recordar que los convocados al Tri deben reportar el 6 de mayo, después de disputarse la jornada 17. Es decir, la liguilla se juega sin seleccionados mexicanos.

Imagen de la jornada 10 de la Liga MX

La imagen de esta jornada en la Liga MX es el festejo de André Pierre Gignac, quien a sus 40 años marcó el gol del triunfo para Tigres en el clásico regio, contra Monterrey, en el último minuto. El retiro del delantero francés está cerca y la Liga MX, y sobre todo Tigres, lo van a extrañar.

El festejo de Gignac ante la afición de Tigres / Mexsport

Así festejaron a Gignac en el clásico regio / Mexsport

Resultados de la Liga MX: Jornada 10

El Mazatlán de Sergio Bueno está que no cree en nadie. En sus últimos cinco partidos sólo tiene una derrota y en esta fecha goleó al León.

Toluca venció a Juárez, que realmente anda Bravo, y después de 10 jornadas el único invicto de la Liga MX son los Diablos del ‘Turco’ Mohamed, y van que vuelan para al menos pelear el tricampeonato.

Local Resultado Visitante Mazatlán 4-2 León Necaxa 0-1 Pumas Querétaro 1-2 América Cruz Azul 3-0 San Luis Atlas 1-2 Chivas Pachuca 2-1 Puebla Tigres 1-0 Monterrrey Toluca 2-1 Juárez Tijuana vs Santos

¿Cómo quedó la tabla general de la Liga MX?

Cruz Azul se mantiene como líder de la Liga MX, mientras que Mazatlán ya se colocó a cuatro puntos del América, dueño del último boleto a la liguilla, con 14 unidades.

Pos Equipo Puntos 1 Cruz Azul 25 2 Toluca 24 3 Chivas 21 4 Pachuca 20 5 Pumas 19 6 Tigres 16 7 Atlas 16 8 América 14 9 Monterrey 13 10 Juárez 11 11 Puebla 11 12 San Luis 10 13 León 10 14 Mazatlán 10 15 Tijuana 9 16 Necaxa 9 17 Querétaro 6 18 Santos 2

Partidos de la Liga MX: Jornada 11

América juega la jornada 11 contra Mazatlán y si pierde, no sólo habrá memes, sino que puede podría salir de la zona de calificación.

El partido estelar de esta jornada, sin embargo, es el duelo entre Pumas y Cruz Azul. La Máquina vuelve a la capital.