Lo que necesitas saber: Tanto A Perfect Circle como Puscifer son bandas lideradas por Maynard James Keenan.

Uno que ya quiere guardar tantito de la quincena… pero esto de asistir a conciertos nomás no deja. Y menos ahora que A Perfect Circle y Puscifer acaban de confirmar su esperado show en México.

A Perfect Circle / Foto: facebook.com/aperfectcircle

Dos proyectos encabezados por Maynard James Keenan

Por medio de redes sociales, se confirmó la muy rumorada visita a nuestro país de las dos bandas lideradas por Maynard James Keenan. De acuerdo con el mensaje difundido por Music Vibe, A Perfect Circle + Puscifer se presentarán en el Fray Nano de la CDMX.

¿Cuándo? Para finales de año… y no para el Corona Capital como muchos pensaban: será un show en solitario, el 25 de noviembre.

A Perfect Circle + Puscifer / Imagen: Instagram/musicvibemx

Boletos para A Perfect Circle + Puscifer en la CDMX

Este show es uno de los imperdibles del 2026: será el primer concierto que A Perfect Circle ofrecerá en México, luego de casi una década… mientras que Puscifer ofrecerá su primera-primera-primerísima presentación… bueno, en la CDMX (algunos recuerdan su paso por Cumbre Tajín).

Puscifer / Foto: facebook.com/PusciferMusic (Tim Cadiente)

Ahora sí, vamos a ver qué tan buena garganta tiene Maynard James Keenan, ya que él con Puscifer se encargará de abrir el show que cerrará A Perfect Circle. Varias horas oyendo la gloriosa voz del líder de Tool… el sueño.

Los boletos para A Perfect Circle + Puscifer comienzan a venderse el próximo 6 de mayo. Aquí sin preventa ni nada de prerregistros… va “general” y hasta que se acaben.

Los precios son los siguientes: