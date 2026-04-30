Lo que necesitas saber:
Tanto A Perfect Circle como Puscifer son bandas lideradas por Maynard James Keenan.
Uno que ya quiere guardar tantito de la quincena… pero esto de asistir a conciertos nomás no deja. Y menos ahora que A Perfect Circle y Puscifer acaban de confirmar su esperado show en México.
Dos proyectos encabezados por Maynard James Keenan
Por medio de redes sociales, se confirmó la muy rumorada visita a nuestro país de las dos bandas lideradas por Maynard James Keenan. De acuerdo con el mensaje difundido por Music Vibe, A Perfect Circle + Puscifer se presentarán en el Fray Nano de la CDMX.
¿Cuándo? Para finales de año… y no para el Corona Capital como muchos pensaban: será un show en solitario, el 25 de noviembre.
Boletos para A Perfect Circle + Puscifer en la CDMX
Este show es uno de los imperdibles del 2026: será el primer concierto que A Perfect Circle ofrecerá en México, luego de casi una década… mientras que Puscifer ofrecerá su primera-primera-primerísima presentación… bueno, en la CDMX (algunos recuerdan su paso por Cumbre Tajín).
Ahora sí, vamos a ver qué tan buena garganta tiene Maynard James Keenan, ya que él con Puscifer se encargará de abrir el show que cerrará A Perfect Circle. Varias horas oyendo la gloriosa voz del líder de Tool… el sueño.
Los boletos para A Perfect Circle + Puscifer comienzan a venderse el próximo 6 de mayo. Aquí sin preventa ni nada de prerregistros… va “general” y hasta que se acaben.
Los precios son los siguientes: