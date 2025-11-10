Lo que necesitas saber: Xolos, FC Juárez, Pachuca y Pumas serán los equipos que disputará el Play In por el pase a la Liguilla del Clausura 2025.

Ahora sí se viene lo bueno… la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Pero antes del acto principal, los juegos de Play In y acá te contamos todo lo que debes saber.

Eso sí, te vamos adelantando que a nada de que termine la temporada regular, el Toluca viene se perfila como favorito, quedando como líder de la tabla general al igual que en la Clausura 2025.

Los Diablos de Toluca se metieron a la final de la mano de Alexis Vega // Foto:Toluca FC

Clasificados directo a la Liguilla del Clausura 2025

Este fin de semana ya se definieron las posiciones en la tabla y ya sabemos que equipos no pasarán por repechaje. Así que acá te dejamos los seis equipos confirmados para la llama “fiesta grande del fútbol mexicano”:

Toluca | 37 puntos

Tigres | 36 puntos

Cruz Azul | 35 puntos

América | 34 puntos

Monterrey | 31 puntos

Guadalajara | 29 puntos

Con sorpresas de última hora y la victoria del Pumas ante el Cruz Azul que dejó sin posibilidades de Play In a Querétaro, los cuatro clubes confirmados que buscarán para unirse a la Liguilla son:

Xolos | 24 puntos

FC Juárez | 23 puntos

Pachuca | 22 puntos

Pumas | 21 puntos

¿Cómo se jugará el Play In?

Al igual que hace unos meses, el Play In queda de esta forma: los lugares 7 y 8 de la tabla general van por pase director; mientras que el 9 y 10 van por una última oportunidad de ganar su lugar, enfrentando al perdedor del lugar 7 y 8.

En otras palabras, quiere decir que Xolos y FC Juárez disputarán su boleto para ser el séptimo equipo en la Liguilla y, el perdedor de este partido, tendrá que jugar contra el ganador de Pachuca vs Puma. Ahora sí, de este último duelo, saldría el último invitado a la fiesta grande.

¿Cuándo se juegan los partidos del Play In?

Aunque otras veces los partidos del Play In se juegan luego luego, esta vez no será así, porque se atraviesa justo la última semana de juegos de Fecha FIFA, que es del 13 al 18 de noviembre

Dicho lo anterior, se anunció que los juegos del PlayIn se jugarán así:

Play In 1: Xo los vs FC Juárez | 20 de noviembre a las 21:00 (Hora centro)

| 20 de noviembre a las 21:00 (Hora centro) Play In 2: Pachuca vs Puma | 20 de noviembre a las 19:00 (Hora centro)

| 20 de noviembre a las 19:00 (Hora centro) Play In 3: Perdedor PlayIn 1 vs Ganador PlayIn 2 | 22 0 23 de noviembre