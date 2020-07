¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Toluca de la Copa por México?

La actividad en el futbol mexicano sigue su marcha con este torneo amistoso y hoy no podemos perdernos este juegazo. El Cruz Azul recibe al Toluca en la segunda fecha de la Copa por México, partido que tendrá lugar en punto de las 19:00 hrs y que no te puedes perder. Si no sabes dónde verlo en vivo ni los detalles que rodean este juego, aquí te contamos todo.

La Copa por México es un torneo amistoso en el que participan 8 clubes mexicanos: América, Toluca, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Mazatlán, Chivas y Atlas, . Estos están divididos en dos grupos donde los dos mejores de cada uno se medirán en semifinales y los ganadores se verán en la final.

Este duelo entre el Cruz Azul y Toluca corresponde a la jornada 2 de la Copa Por México y aunque hay algunas bajas importantes en estos clubes, principalmente en la ‘Máquina’, no podemos negar que este encuentro será vibrante.

¿Dónde van a pasar el Cruz Azul vs Toluca y a qué hora?

Este duelazo de la Copa por México lo podrás disfrutar en tv abierta y tienes dos opciones para elegir: verlo en Televisa Deportes, por el Canal 5 o cambiarle al Canal 7 con tus comentaristas favoritos de Azteca Deportes. Si tienes cable de igual forma puedes disfrutar el juego por TUDN, recordando que inicia en punto de las 19:00 hrs.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca a este juego?

Cruz Azul

La ‘Máquina’ llegó como ‘víctima’ a su juego inaugural en contra de los Pumas y los terminó goleando. Tras sumar algunas bajas debido al coronavirus y salir con un equipo ‘alternativo’, se creía que perdería de forma arrolladora en contra de los ‘Universitarios’ pero terminaron sanado una victoria muy importante que los tiene como uno de los favoritos de la Copa por México.

Cruz Azul viene a esta Copa por México en busca de ‘revancha’ debido a que el Clausura 2020 quedó cancelado y pese a que ellos eran líderes generales, no obtuvieron el campeonato, por lo que ahora quieren llevar un trofeo más a sus vitrinas.

Toluca

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca arrancaron con el pie izquierdo esta Copa por México. Perdieron en su debut ante el América por 2-0, donde hubo un apagón, partido que quizá les sirvió de lección para afinar detalles de cara al juego ante Cruz Azul, por lo que ahora tienen la obligación de sacar los 3 puntos o podrían quedar eliminados.