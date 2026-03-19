Lo que necesitas saber: Lionel Messi ha marcado 115 goles con la Selección de Argentina

Lionel Messi marcó su gol número 900 como futbolista profesional en el partido entre Inter Miami y Nashville, y con el cual abrió el marcador en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, sin embargo Nashville le empató el juego pasada la hora, por lo cual el 10 y compañía quedaron eliminados y por lo tanto se vino abajo el cruce en Cuartos de Final contra América.

Messi es el segundo jugador en alcanzar los 900 goles a nivel profesional. El primero fue Cristiano Ronaldo, en septiembre de 2024.

Gol 900 de Lionel Messi / FB Inter Miami

El gol 900 de Lionel Messi

Messi se encargó de abrir el marcador en Miami apenas a los siete minutos del juego contra Nashville, tras recibir un pase del español Sergio Reguilon, que dejó al agremio justo en el centro del área.

El argentino controló de pierna izquierda, avanzó con la derecha y disparó de zurda entre las piernas de un zaguero rival para mandar el balón al fondo del arco.

¡900 veces Lionel Messi! pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Messi convirtió su gol número 79 con el Inter Miami, del cual es el máximo goleador histórico.

Messi le estaba dando en ese momento el boleto para la siguiente fase, después de haber empatado sin goles en el juego de ida, pero el empate del Nashville y el gol de visitante construyeron un fracaso para el Inter.

Así se reparten los 900 goles de Lionel Messi

Los 900 goles de Lionel Messi incluyen aquellos que ha marcado a nivel de clubes y con la Selección de Argentina.

El futbolista argentino marcó 672 goles con la playera del Barcelona, del cual salió por temas económicos del club catalán y en s siguiente aventura, con el PSG, convirtió 32 tantos. Messi ha encontrado mayor tranquilidad en la MLS con el Inter Miami, con el cual ya suma 79 goles.

De esta manera, Messi ha convertido 785 goles con tres equipos y a esta cifra hay que sumarle los 115 goles que ha firmado con la Selección Argentina para completar los 900.