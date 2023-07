Lo que necesitas saber: Juan Carlos Rodríguez anunció la creación de un Consejo de Expertos para acompañar las decisiones de la Femexfut y la Selección Mexicana

Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez hizo honor a ese apodo y soltó una verdadera bomba con los cambios que se vienen en la Selección Mexicana. Desde dejar los partidos moleros, continuidad de quienes están hoy en día en la estructura de selecciones menores y el tan sonado Consejo de Expertos. ¿Quiénes lo integrarán? déjanos adelantarte que se habla mucho de Jorge Campos, para empezar.

El Comisionado de la Femexfut no dio nombres, sólo mencionó los requisitos para ser parte del grupo. Sin embargo, diferentes periodistas especializados en el entorno ya comenzaron a armar una lista de posibles (y casi seguros) integrantes del Consejo de Expertos.

Juan Carlos Rodríguez anunció la creación de un Consejo de Expertos / Foto: Captura al video de FMF

¿Qué es el Consejo de Expertos que se sumará a la estructura de la Femexfut y la Selección Mexicana?

Tal como reveló Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez y como señala la propia Femexfut en un comunicado: “Ex DTs, ex jugadores de Selección Mexicana, especialistas en inteligencia deportiva y campeones del Mundo colaborarán uno a uno con la FMF y la Selección Mexicana“.

Por ahora eso de Consejo de Expertos es sólo un nombre provisional y la idea es que forme parte del desarrollo del futbol mexicano tanto para el proceso del Mundial 2026 como para el 2030 (que aún no tiene sede oficial pero ya hay opciones).

¿Cuáles serán las funciones del consejo de Expertos de la Selección Mexicana?

El Consejo de Expertos no se encargará de tomar decisiones, sólo de acompañarlas.

En palabras de la propia Femexfut, el dichoso Consejo de Expertos se encargará de acompañar permanentemente la sugerencia de perfiles idóneos, la asesoría en datos, análisis y experiencias, además del mejoramiento de los distintos procesos deportivos de la FMF.

El plan es que el Consejo de Expertos se reúna de manera individual con el presidente, el director deportivo, el entrenador o directivo del área de interés, quienes tomarán las decisiones finales basados en la asesoría que recibieron de los especialistas.

Así funcionará el Consejo de Expertos de la FMF / Foto: Femexfut

¿Quiénes integrarán el Consejo de Expertos de la Selección Mexicana?

Como decíamos antes, todavía no se revela la lista de quiénes integrarán el Consejo de Expertos para acompañar las decisiones de la Selección Mexicana y su estructura en general. Pero sí hay una lista de nombres que serían los elegidos a falta de que se haga oficial.

Recordemos que habrá cuatro pilares a considerar para integrar al grupo:

Ex directores técnicos de la Selección Nacional de México

Ex seleccionados nacionales

Expertos en tecnología y en inteligencia deportiva

Personalidades internacionales del futbol mundial.

Ahora sí, teniendo eso en cuenta, estos son los nombres que suenan fuerte para integrar el Consejo de Expertos para la Selección Mexicana:

Javier Aguirre

Rafa Márquez

Carles Puyol

Andrés Guardado

Ricardo Lavolpe

Eduardo De la Torre

Jorge Campos

Ojo, Femexfut aclara que los integrantes del Consejo de Expertos podrían rotar según el tema que se requiera abordar.

Clave que Jorge Campos forme parte del Consejo de Expertos de la Femexfut

EL DATO: Ver el nombre de Jorge Campos en la lista de personas que integrarían el Consejo de expertos es fundamental ya que él viene siendo quien dio la idea. Tras el fracaso en Qatar 2022, Jorge Campos expuso los pecados de los directivos de la Femexfut y ahí puso sobre la mesa la idea de un comité deportivo.

“En lo deportivo (el presidente deportivo, director deportivo gerente deportivo), deben ser exjugadores. Es increíble que no quieran venir jugadores por el entorno… no es lo mismo que vaya alguien de pantalón largo que nunca jugó a que vaya un comité deportivo para convencerlo” expuso en ese entonces Jorge Campos.

Jorge Campos integraría el Consejo de Expertos /Foto: MexSport

“No estamos acostumbrados a hacer equipo, no estamos acostumbrados a que por parte de la federación alguien diga ‘yo no he hecho nada, los señores son los que juegan, ellos son los importantes junto con el entrenador’.

Ya para terminar, para muchos el gran ausente sería Hugo Sánchez, quien tiene el conocimiento suficiente y la mentalidad de que podemos ganar la Copa del Mundo si nos la creemos.

