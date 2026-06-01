Lo que necesitas saber: México tiene un partido amistoso contra Serbia el jueves 4 de junio

Javier Aguirre dio a conocer la lista oficial de México de 26 jugadores para el Mundial del 2026 y con quienes contará para el partido inaugural contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La lista fue presentada con un video con narración de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Originalmente se planeaba que la lista oficial de la Selección Mexicana se diera a conocer el lunes 1 de junio, sin embargo estos planes se adelantaron y Aguirre soltó de una vez la sopa con los 26 elementos, de los cuales cinco son elementos de Chivas.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

La lista completa de México para el Mundial 2026

Porteros

Tala Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Guillermo Ochoa | AEL Limassol

Defensas

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Jorge Sánchez | PAOK

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

César Montes | Lokomotiv

Johan Vásquez | Genoa

Medios

Erik Lira | Cruz Azul

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Luis Romo | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Edson Álvarez | Fenerbahce

Luis Chávez | Dinamo Moscú

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Álvaro Fidalgo | Real Betis

Obed Vargas | Atlético de Madrid

Delanteros

Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Guillermo Martínez | Pumas

Julián Quiñones | Al-Qadisiyah

Santiago Giménez | AC Milán

César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht

Raúl Jiménez | Fulham

Javier Aguirre despejó dudas en el amistoso contra Australia

Javier Aguirre contó prácticamente con los 26 elementos de su lista en el partido amistoso contra Australia, el sábado 30 de mayo, en lo que fue el último examen y ahí despejó la última duda.

Para este partido se integró César ‘Chino’ Huerta, quien quizá es la máxima sorpresa de la lista, ya que el exjugador de Pumas prácticamente no ha jugado con su club, aunque no es el único caso así, ya que Edson Álvarez tuvo muy poca participación en el año con el Fenerbahce.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Los grandes ausentes en la lista del ‘Vasco’ Aguirre son Marcel Ruiz y Jordan Carrillo, quien tuvo una liguilla destacada con Pumas.

El mensaje completo de la voz de ‘Chespirito’ hecho con IA

Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos. Sabemos porque somos de aquí. De donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación. De donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca.

De donde uno se persigna antes de cobrar un penal. Y también con la primera venta del día. Si no encontramos un santo, nos inventamos uno.

Somos los que ponen dos mochilas y hacemos portería. Los que llevan el ritmo adentro y lo sacan donde sea. Y los que convierten una tele chiquita en estadio.

Los que cruzaron el mundo sembrando México. Los que abrazan a desconocidos en un gol, como a los primos de toda la vida. Cuando todo cae, levantamos el puño para saber si queda vida. Y nada más falta una para que lleguen miles

Por eso el llamado vuelve, porque México sabe responder. Hoy llama otra vez y al llamado llegan nombres. Crecieron aprendiendo a abrazar lo inevitable. Conocen ese segundo eterno donde México contiene la respiración. Saben que defender también es un acto de amor. Los que corren hacia donde duele.

Coleccionan cicatrices donde otros buscan el aplauso. Porque ellos sostienen el relato para que otros brillen. Destruyen y crean en el mismo movimiento. Saben cuándo dar y cuándo guardar.

México no es un lugar fijo. Es algo que se lleva, que se abraza y que cuando lo eliges ya nunca te suelta. Indomables. Los que aparecen sin anuncio y de pronto el juego es otro.

Y también aquellos que golpearon la puerta tanto tiempo que la puerta no tuvo más que abrirse. Son los que rompen el mundo en dos. Antes y después del gol. Y aquellos que lograron regresar de donde otros no vuelven.

Así retumba este llamado. Y entonces ahí estamos. Como siempre. Llenando estadios imposibles. Cantando más fuerte que el miedo. Siempre estamos; en las buenas, en las malas y hasta en las regulares. Haciendo tribuna donde apenas hay espacio. Volviendo patria a cualquier rincón del mundo, donde alguien levante una bandera.

Somos el eco de un grito que empezó hace siglos y todavía no termina de salir. Porque México nunca termina de inventarse. Cambia de rostro, cambia de paso, cambia voz, con millones de pasos detrás de cada paso. Con millones de voces detrás de cada grito. No solo somos 26. Eres tú.

Porque siempre somos millones. Siempre hemos estado. Y vamos a estar ahora. 180 millones. Hoy. Y siempre.