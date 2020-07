Los memes a Ferrari, el show aéreo y la lucha contra el racismo: Lo que no se vio del Gran Premio de Steiermark

Llegó el fin de semana y con ello hemos visto ya la acción en el circuito de la Fórmula 1. El Gran Premio de Steiermark ha concluido y pese a que todos se concentraron en la acción sobre la pista, hubieron algunos detalles fuera de ella que quizá no notaste, por ello te contaremos lo que no se vio de este segundo GP tras la pandemia de coronavirus.

Los Grand Prix de la Fórmula 1 suelen ser espectaculares tanto dentro como fuera de la pista y es que siempre hay hechos que rodean una carrera que pocas veces son captados por la cámara, por ello y por si no los viste tenemos una recopilación de lo mejor que ‘no se vio’ en este día.

El Gran Premio de Steiermark marcó una pauta de todo lo que podemos esperar en los siguientes circuitos de la Fórmula 1; desde su organización hasta los protocolos a seguir. Veamos los detalles ‘ocultos’ en este GP.

Así como vimos hace una semana en el Gran Premio de Austria, este día en el GP de Steiermark los pilotos se arrodillaron en muestra de protesta contra el racismo.

Algunos vistieron camisetas negras, estas tenían mensajes en contra de este hecho, se hizo una muestra de unión para acabar con el problema y las postales seguramente le darán la vuelta al mundo.

Fuera de la pista hubo un ‘show’ memorable. Previo a iniciar el Gran Premio de de Steiermark hubo un espectáculo de aviones que iluminó el cielo… literal, y es que con humo de colores dieron el banderazo inicial de esta competencia.

El Gran Premio de Steiermark trajo consigo algo que ya se venía manejando: un protocolo de salud muy extenso y es que las autoridades están 100% comprometidas para evitar cualquier rebrote de coronavirus, es por ello que vimos muy poca gente en los garajes, área de prensa, explanada del circuito; todos con cubrebocas, desinfectante y demás hechos para preservar la salud de todos los presentes.

Como vimos en el Gran Premio de Steiermark, Vettel y Leclerc tuvieron que abandonar el circuito tras chocar uno contra el otro. Este hecho dio mucho de qué hablar y también provocó burlar y es que los fanáticos de Ferrari (y de otras escuderías) no dejaron pasar la oportunidad para hacer algunos memes.

Vettel waiting for Leclerc in the Ferrari pit #StyrianGP pic.twitter.com/qvOtYA6M4b

— Red SZN (@RedSzn_18) July 12, 2020