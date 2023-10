Lo que necesitas saber: Seth Rollins, campeón de la marca Raw, ha dicho públicamente que CM Punk es un cáncer

El 2023 para la lucha libre se está poniendo de locos y eso que todavía no termina. Edge yendo a otra empresa después de 29 años en WWE y CM Punk con posibilidades de volver con los McMahon.

Khé?! Pues sí amigos sopilectores, si son fans del mundo del wrestling sabrán que el sólo hecho de decir que CM Punk podría poner un pie en la WWE es una cosa bastante extraña y ya no tan improbable.

Si no eres fan, pero te gusta el chismecito, no te preocupes; aquí te daremos toda la historia y contexto para que también te quedes asombrado sobre un posible regreso del oriundo de Chicago.

El oriundo de Chicago fue una de las estrellas más importantes de la década pasada – Foto: Getty Images

La salida de CM Punk de AEW

¿Cómo llegó CM Punk a ser un agente libre? Bueno, ser uno de los luchadores más populares y que más dinero genera en una empresa no es signo que te aguanten todo.

Phil Brooks, nombre real del luchador, ya había tenido una pelea en vestidores y después de un castigo, se solucionó. Pero, una segunda ya no se pasó por alto.

CM Punk quiso pelear con Jungle Boy en vestidores, no hubo tales agresiones, pero Tony Khan, dueño de AEW, lo echó de la empresa argumentando que el luchador había puesto en riesgo su seguridad.

Entonces, ya como agente libre y sin chamba, tendrá que buscar una nueva empresa donde trabajar; siempre y cuando, se quiera mantener en la lucha libre.

A CM Punk lo dejaron ir de AEW – Foto: Captura de pantalla

CM Punk y la WWE, una relación de altibajos que lleva más de una década

2011 y el Summer of Punk

Tenemos que hacer una cronología de los hechos entre el luchador y la WWE, nada más por el puro gusto de entender todo el amor-odio que se generó entre ambas partes.

2011 es el año clave, porque CM Punk ya llevaba varios años en la empresa, pero en ese año su popularidad se fue por los cielos, incluso, llegó a superar a John Cena, máxima figura de la empresa en aquel momento.

Comenzó una rivalidad con el mismo Cena, su carrera cambió por completo. Para finalizar Raw, Phil intervino en una lucha de Cena, lo hizo perder y lo que sucedió después les voló la cabeza a varios.

Tomó el micrófono y se puso a hablar sobre su estatus en la empresa. Palabras más palabras menos, dijo que su contrato terminaría pronto y que ganaría el título de la WWE y se iría con el cinturón. También, le tiró a la idea que vendía la compañía de que John Cena era el mejor.

Y, finalmente, se descargó contra Vince McMahon, Triple H y Stephanie McMahon. Básicamente, dijo que la WWE estaba condenada porque era una familia de “tontos” y que la empresa estaría mejor su Vince se muriera, aunque quedaría en manos de su “estupida” familia.

Le cortaron el micrófono tras eso, no lo dejaron hablar más en ese Raw y aunque no sabemos si esa promo fue real o no, hizo que la afición se volcara hacia CM Punk de una manera poco antes vista.

Ganó el campeonato de WWE y “se fue”, pero para regresar y ser campeón por mucho tiempo

Se enfrentó a John Cena por el título de la WWE en Money in the Bank de 2011, curiosamente, en su ciudad natal y con su contrato expirando después de dicho evento.

Vince McMahon intentó sabotear la lucha para favorecer a Cena, pero éste lo impidió porque si ganaba era por su mérito y si perdía, sería por el mismo tema.

Al final, ganó Punk, la arena se cayó, celebró con la gente y se burló de Vince McMahon cuando se “despidió” del dueño y de su tan preciado título.

Vince McMahon tuvo que soportar las burlas de CM Punk – Foto: Captura de pantalla

Pasaron semanas sin Punk en WWE y se coronó a un nuevo campeón, John Cena, pero el de Chicago volvió para unificar los campeonatos. Lo hizo, pero Alberto del Río llegó para arruinarlo todo, además de una intervención de Kevin Nash.

Comenzó una pelea contra el “sistema” en WWE, principalmente contra Triple H. Ganó unas batallas y perdió otras, pero su popularidad seguía por las nubes. Volvió a ser campeón máximo de la WWE y no soltaría el título hasta 2013.

La rivalidad entre HHH y el hombre de Chicago tomó tintes personales – Foto: Captura de pantalla

2014 y el inicio del fin de la relación

CM Punk comenzó a no tener un personaje tan protagónico en la WWE y eso fue mermando la relación. Después del Royal Rumble (última aparición del luchador en la empresa) todo se derrumbó.

Ya no apareció en ningún evento y comenzaron los verdaderos problemas. CM Punk se casó con AJ Lee en la vida real y el día de su boda, le hablaron de WWE para informarle que había sido despedido, una jugada un poquitín sucia.

Tras su despido, apareció en un podcast arremetiendo contra WWE y sus médicos, por dejarlo luchar con múltiples lesiones, además de asegurar que no les importaba nada lo que sucediera con CM Punk mientras dejara dinero a la empresa.

Se rompió la relación totalmente y jamás volvió a sanarse. Ambos lados quedaron muy tocados.

Phil Brooks en sus últimas apariciones en la empresa de Vince McMahon – Foto: Getty Images

2021, su regreso a la lucha libre y 2023 su despido

Se mantuvo alejado de los rings e intentó una carrera en el octágono de UFC, pero le pegaron gacho y mejor dejó las artes marciales mixtas.

Cuando AEW nació, una nueva oportunidad nació para CM Punk y Tony Khan no pensó dos veces. Se fue tras el fichaje de Punk hasta que lo logró.

Siete años después, volvía a un ring de luchas. En AEW consiguió el campeonato máximo de la empresa y tuvo rivalidades importantes, pero sus problemas fuera de los cuadriláteros le costaron mucho.

CM Punk logró ser campeón en AEW – Foto: Twitter (@AEW)

Se peleó con The Young Bucks y Kenny Omega, fue suspendido. Un año más tarde, se peleó con Jungle Boy. Este último enfrentamiento, hizo que Tony Khan se sintiera amenazado por el comportamiento del de Chicago y con ese miedo, mejor lo corrió.

2023 y el naciente interés de WWE

Se sabe que CM Punk es una persona difícil de tratar y que en WWE ponderan un poco más la estabilidad del vestidor que cualquier otra cosa, pero nadie puede negar que ese nombre en la lucha libre vende.

Shawn Michaels lo sabe a la perfección y cuando le preguntaron sobre CM Punk, no negó que su nombre está relacionado con los billetes verdes y que podría ser una excelente adquisición por parte de la empresa de Vince McMahon.

HHH no tiene buena relación con Punk, en una de esas, ni Vince la tiene; pero, la fortuna podría sonreírle a CM, porque con la fusión con UFC hay una nueva dirigencia y eso podría felicitar las cosas para un posible regreso.

Además, históricamente, Vince McMahon ha dejado pasar muchos conflictos personales con tal de generar un buen producto para la audiencia. Trabajó con Hulk Hogan después de que lo demandara y trabajó con Bret Hart después de que le escupiera en la cara (literal y merecido).

No solamente las posibilidades de ver a CM Punk de regreso en WWE son altas, sino que ya se comenzó a generar expectativas sobre un posible regreso. Las teorías no han dejado de llegar.

Una de ellas menciona que la WWE prepara el regreso de CM Punk para Survivor Series, que curiosamente es en Chicago… parece una telenovela bastante perfecta en cuanto al guion.

La pregunta es: ¿volverá CM Punk? Solamente la alta dirigencia de WWE y el de Chicago lo saben, pero de que sería uno de los regresos más espectaculares en la historia, eso sin dudas. Tendremos que esperar a Survivor Series a ver qué sucede.

Se dice que todo está listo para el regreso de CM Punk a WWE – Foto: Getty Images

