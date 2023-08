Lo que necesitas saber: Edge es uno de los luchadores más condecorados de la WWE, no hay título que no haya ganado en la empresa de wrestling

Este 18 de agosto de 2023, podría ser un día trascendental en la historia de la lucha libre, porque Edge, de WWE, podría retirarse oficialmente de los cuadriláteros.

No ha mencionado si es o no un retiro oficial, pero es su última lucha en el contrato de WWE y el padre tiempo no pasa en vano, cada vez le cuesta mantener más el nivel en un ring.

Como rudo, fue uno de los más odiados y como técnico, uno de los más queridos; básicamente, lo que hacía era relevante para los fanáticos y reaccionaban ante su trabajo.

Edge ganó el Royal Rumble 2021 – Foto: Captura de pantalla

5 momentos para recordar lo mejor de Edge en WWE

Consolidación en la división de parejas

Edge, como luchador individual es uno de los más grandes, pero junto a Christian, también es una auténtica leyenda de los cuadriláteros y dominó el panorama de la división de parejas junto a los Hardyz y Dudley Boyz.

Estas tres parejas crearon la lucha de tablas, escaleras y sillas (conocida como TLC) y lo más importante de todo, es que Edge con Christian ganaron las dos en las que participaron.

Tanto en SummerSlam del 2000 como en Wrestlemania X7, venciendo a los Hardyz y Dudleys en ambas ocasiones, poniendo su nombre con letras doradas en la división de parejas.

Bienvenido al plano estelarista

Como competidor en parejas, es una leyenda y en solitario, también lo es; pero, su camino singular no comenzó lejos de las luchas estelares. Eso poco le importó, porque fue subiendo en la escalera del éxito…literal.

En Wrestlemania 21, apareció como participante del primer Money in the Bank y ante todo pronóstico, subió en la escalera para descolgar el maletín que le daba una oportunidad por un título máximo.

Dejó de ser Mr. Money in the Bank y pasó a ser WWE Champion

Se tardó casi un año en cobrar su maletín de Money in the Bank, pero se aseguró de hacerlo en la mejor oportunidad posible. Tras la Elimination Chamber de New Years Revolution 2006, fue ese momento.

John Cena quedó muy lastimado y aunque no venció al campeón de inmediato, con un par de lanzas consiguió su sueño de niño, ser campeón máximo de la WWE.

Edge volvió para ganar un Royal Rumble

Las lesiones lo maltrataron más que cualquier otro luchador y lo alejaron en varias ocasiones del ring, pero siempre que una estrella se va, es indudable que regresará.

Edge tuvo un regreso soñado en Royal Rumble para ganar el evento, eliminar a John Cena y sumar un logro más a su ya increíble carrera como profesional.

Un nuevo regreso sorprendiendo al mundo

Se sabe que Royal Rumble tiene muchos regresos, algunos medio anunciados. La época de las redes sociales y filtraciones no ayudan a guardar muchos secretos, pero la WWE se esforzó con Edge.

Nadie esperaba que volviera a un ring y más cuando tuvo que retirarse por una lesión en el cuello. Peeeeeeeeero, el contador hizo su magia y cuando llegó a “0”, se escuchó la música de Edge.

La gente se volvió loca, nadie esperaba ese regreso y el mismo tenía una cara de incredulidad ante su vuelta. Posiblemente el momento más grande en su carrera.

