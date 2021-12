¡Pura chulada! Los 48 jerseys más bonitos del 2021 en el futbol

Año con año, los equipos alrededor del mundo nos sorprenden -a veces no tanto- con los jerseys que sacan para las nuevas temporadas y es que, las marcas con algunos se sacan un 10 perfecto con los diseños de las camisetas de algunos clubes.

De todos colores y sabores, y desde todos los lugares en el mundo, los jerseys más bonitos del 2021 los revisaremos a detalle. De la Liga MX, de Europa y hasta algunos de selecciones, fueron los elegidos como los más lindos de este año que se termina.

Pero cabe mencionar una cosa, no sólo tomamos en cuenta los jerseys de local y visita, también algunos terceros uniformes y una que otra edición especial. A ver si después de ver alguno, deciden sumar una playera más a su guardarropa.

Los mejores jerseys del 2021

Liga MX

América

Uno de los equipos más odiados no puede faltar en esta lista. Estrenó uniformes en este 2021, recordemos que el año futbolístico arranca a mitad del año calendario. Así que, en Coapa estrenaron un par de camisetas, pero la de visita se lleva las palmas.

Atlético de San Luis

Cuando el grupo dueño del Atlético de Madrid tomó posesión del San Luis, dejaron un poco de lado los colores con los que conocimos a aquel equipo de los 2000’s. Comenzaron a usar el característico rojiblanco del Atleti, pero en su jersey de visita retomaron el azul y el dorado… les quedó hermosa.

Puebla

Umbro es una marca que ya casi no se ve en México, pero en el único equipo que tiene, que es el Puebla, se lucieron con los diseños de no uno, sino de los dos uniformes para este 2021. El clásico uniforme de local con la franja en azul y el de visita de un tono verde y la franja blanca.

Pumas

Los universitarios se han caracterizado a lo largo de los años por utilizar uniformes hermosos, sin importar con qué marca está o quien los produce. Nike en este 2021 se tomó muy en serio que debería de gusta y en especial el jersey de visita, que es azul, es una pasada. El puma dorado luce bellísimo en el pecho.

MLS

Austin FC

Un equipo recién llegado a la MLS, quería dejar la mejor impresión -porque siempre es la que cuenta- ante todos los aficionados en Estados Unidos y lo lograron. Verde y negro jamás lucieron tan bien en un equipo de futbol, en específico el uniforme de local.

LA Galaxy

Adidas se puso retro con la creación del jersey de visita del LA Galaxy. Utilizaron como inspiración un uniforme de la década de los 90’s para crear una hermosura que el ‘Chicharito’ lució muy bien dentro del campo y en las celebraciones de goles.

Sudamerica

Boca Juniors

No es casualidad ver a los Xeneixes en estos conteos, pues normalmente de enfocan un poco las marcas en ellos para sacar alguna camiseta muy linda. Este 2021, Adidas sacó la casa por la ventana con el jersey de visitante que es blanco con algunos detalles azules y amarillos.

River Plate

Pero si Adidas se rifo con Boca Juniors, lo mismo tendría que hacer con River Plate y no decepcionó. Una playera en totalidad roja fue la que presentó como jersey de visita para los millonarios y les quedó hermosa.

Serie A

Fiorentina

Kappa hace su primera aparición en esta lista y no con uno ni con dos, sino con tres jerseys que sacó en este 2021 para la Florentina. El uniforme de local en morado, un tercer uniforme en amarillo y una edición especial en rojo, son las camisetas que ponen al equipo en esta lista.

Internazionale Milano

Después de conquistar la Serie A, no se podía quedar atrás en cuanto a jerseys bonitos. Nike tomó como inspiración el uniforme de hace unos cuantos años y para el jersey de visita, utilizó una serpiente en toda la camiseta que luce bellísima.

Napoli

Una nueva marca es la que vistió al Napoli en este 2021 y se trata de Emporio Armani, ahí humildemente. Pero, una edición especial es la que trae a los napolitanos a este listado y es el jersey en homenaje a Maradona, que les quedó muy lindo.

Sampdoria

Uno de los equipos que tiene unas camisetas muy lindas año con año. La edición de visita y el tercer uniforme son una auténtica chulada. Blanco y rojo son los colores de los jerseys y los diseños que tienen, los hacen espectaculares.

Venezia

Las cosas en el campo puede que no le salgan de todo al Venezia, pero Kappa se lució con los diseños de sus cuatro uniformes. Así es, los cuarto jerseys entran al listado y cómo no, si se rifaron a más no poder con los colores y diseños de las cuatro playeras.

Parma

El regreso de Buffon no podía pasar desapercibido y le hicieron un homenaje con uno de los jerseys que usa semana a semana. Sacaron una edición especial basada en un jersey blanco que utilizó en los mejores momentos del equipo y fue un golpe -hermoso- directo a la nostalgia.

Premier League

Arsenal

Dos de los tres jerseys de este año son los que tienen a los Gunners en este listado. Adidas utilizó un color crema para el jersey de visita y es una chulada y para el tercer uniforme decidió usar uno de antaño y lo mejoró, porque les quedó verdaderamente hermoso.

Everton

No se tiene que tener un diseño extravagante o colores llamativos para tener un lindo jersey y el Everton junto con Hummel lo entendieron a la perfección. El tercer uniforme es blanco con detalles en azul y amarillo, pero por más sencillo que pueda lucir, es muy lindo.

Liverpool

Otra prueba de que lo sencillo queda perfecto y Nike se rifo con la sencillez del jersey de visita del Liverpool. Blanco con algunos detalles en verde, hacen que este uniforme sea uno de los mejores del 2021.

Manchester United

Adidas se esmeró mucho en sacar diseños que gustaran entre los fanáticos para los uniformes de visitante. El Manchester United tiene uno en blanco con azul, que ha gustado mucho a los fans de los Red Devils y también entre los que no son tan aficionados del club.

La Liga

Atlético de Madrid

Los colchoneros y Nike tomaron la decisión de hacer un tercer uniforme diferente, la verdad se sacaron un 10. Son pocos los uniformes azules que puede tener el Atleti y el tercer jersey, que normalmente lo usan en Champions League tiene una tonalidad azul y detalles en rojo con blanco.

Barcelona

Poco es lo que hay que celebrar en el club catalán este 2021 y de lo poco, es el uniforme de visita que tienen. En morado para celebrar a las mujeres en el club, el Barcelona tiene uno de los mejores jerseys del 2021.

Betis

Andrés Guardado y Diego Lainez tuvieron la oportunidad en este 2021 de usar uno de los jerseys más lindos del año. El uniforme de local del Betis es muy lindo, Kappa sacó algo sencillo, pero que tiene todo para ser uno de los más bonitos del año.

Real Madrid

No podía faltar en esta lista y es que, aunque el jersey de local sea blanco, tiene un aura de belleza cuando lo ves. Adidas le agregó detalles en naranja y azul para las mangas y cuello que lo hacen lucir aún mejor y ser uno de los contendientes a mejor del 2021.

Bundesliga

Arminia Bielefeld

Pocos aficionados al futbol conocían antes del 2021 al Arminda Bielefeld, es por eso que Hummel se esmeró en hacer un jersey para que le diera la vuelta al mundo y lo logró. El jersey de local, con base blanca y algunos detalles en azul y negro, la hacen muy linda.

Bayern Munich

Además de dominar la Bundesliga, el Bayern Munich quiere dominar el rubro de las playeras más lindas del 2021 y tiene cuatro candidatas. El jersey de local en rojo, la de visita en negro, el tercer uniforme en blanco con detalles montañosos y hasta el del Oktoberfest.

Borussia Dortmund

Nadie puede negar que el Dortmund año con año es contendiente para los jerseys más bonitos del año y en este 2021, el de local es hermoso. Amarillo y con detalles rayados en negro para las mangas, hacen que la camiseta luzca y mucho.

RB Leipzig

Nike replicó diseño para la camiseta de local y visitante, sólo cambió los colores entre jerseys. El de visita es una auténtica pasada, pues el azul que luce como color base y los detalles en rojo y amarillo gustaron mucho entre sus aficionados.

Resto de Europa

PSG

La llegada de Messi al PSG no sólo significó que veríamos a uno de los mejores jugadores de la historia fuera del Barcelona, sino que se vistió con uno de los jerseys más bonitos del 2021. La camiseta de visita del conjunto parisino de base en color blanco y rosa pastel junto al negro, lucen impresionantes.

Ajax

La versión alternativa del Ajax fue una pasada brutal, pues rindieron homenaje al reggae y a Bob Marley con un jersey en negro y con detalles en rojo, verde y amarillo en los hombros, mangas y cuello. Una pieza digna de colección.

Shakhtar Donestk

Pocos son los equipos conocidos mundialmente de Ucrania y uno de ellos es el Shakhtar Donestk, quien estuvo junto al Real Madrid en esta Champions League. No pudo avanzar a octavos, pero sí lució su jersey de local con ese naranja tan peculiar del equipo.

Zenit

El Zenit es uno de esos equipos que temporada tras temporada anda luchando en competencias europeas, pero no sólo en eso, también en los diseños de los jerseys que tiene. Este 2021 no podía ser de otra manera, pues el jersey de local luce muy lindo.

Galatasaray

En México queremos mucho al Galatasaray, pues ha tenido a dos mexicanos en sus filas: Gio Dos Santos y Sergio Almaguer. Los diseñadores de Nike se volaron la barda y jugaron bien con los colores del equipo y con el diseño del jersey.

Selecciones Nacionales

Argentina

La ‘Albiceleste’ tuvo un 2021 magnifico, pues consiguió la Copa América y lo hizo con un jersey que enamoró a unos cuantos aficionados. La playera de local es la que nos trae a este conteo, pues en las rayas de la camiseta tenía unos diseños que la hacían ver espectacular.

Brasil

Nike ya nos ha demostrado que menos es más y con la playera de Brasil lo demuestra cada que saca un nuevo jersey para la ‘Canarinha’. El clásico color amarillo luce increíble junto con una combinación de verdes para las mangas y cuello del jersey.

Ecuador

Fuera de todo lo que habíamos visto de la Selección de Ecuador, donde predominaba el amarillo como con Colombia y Brasil, Marathon la marca que viste al país, hizo unas rayas horizontales en azul, que fuera de quedarle mal, le cayeron más que bien.

Italia

Vimos mucho este jersey y lo vimos mucho porque Italia fue campeón de la Eurocopa 2020, así que, tuvimos varias oportunidades para agarrarle el gusto a este jersey y cómo no hacerlo, porque tiene un color azul muy vistoso y un diseño interno que luce fabuloso.

Dinamarca

Un jersey casi especial, de hecho, es el tercer uniforme de la Selección de Dinamarca y la verdad es que Hummel se volvió a lucir con ese diseño. Dos rojos diferentes, fusionados en rayas y líneas diagonales que juegan muy bien con la camiseta.

Portugal

El ‘bicho’ se ve bien con la mayoría de las cosas que usa y este jersey es una prueba absoluta de ello. Portugal jugó varios partidos con esta camiseta en blanco, con rayas de dos diferentes verdes y un color vino, muy particular y ad hoc de lo que ha usado el país.

Alemania

Sin duda alguna, uno de los jerseys más lindos del 2021. Una camiseta negra totalmente, desde el escudo hasta la tela y el diseño que tiene la playera… algo asombroso. Sólo unos pequeños vivos en rojo y amarillo en las mangas, obvio, simulando la bandera de Alemania.