¡Messi y el PSG vs el Real Madrid! Así se jugarán oficialmente los octavos de final de la Champions League

Pues que dice mi mamá que ahora si este es el bueno, quedó definido el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Tras el error que se vivió en el primer sorteo, este segundo nos dejó un PSG vs Real Madrid, lo que significa Messi de regreso en el Santiago Bernabéu.

Después del error que nos dejó el primer sorteo y que nos había regalado la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre Messi (PSG) y Cristiano Ronaldo (Manchester United), pues nos lo cambiaron y ahora el argentino se medirá a Real Madrid y el portugués al Atlético.

Ya sean los cruces que habían salido en el primer sorteo o este segundo y oficial sorteo de los octavos de final de la Champions League, todos son unos partidazos y la idea se jugará en semana de San Valentín, así que vayan organizando la comida en un restaurante con tele para que no se les pase.

Seguramente el Real Madrid no estará tan contento con estos nuevos cruces, porque el error humano en el primer sorteo, llegó después de que él saliera en contra del Benfica y pasó de estar contra uno de los más accesibles a enfrentarse al tridente del PSG.

Para el Bayern Munich cualquier rival es sencillo, pero le tocó aún más fácil en este segundo sorteo. Pep Guardiola y el Manchester City tendrán a un complicado club en el Sporting de Lisboa. Juventus se sacó la lotería con el Villarreal, aunque sin confiarse. Liverpool con su buen juego se enfrentará al Internazionale Milano.

¿Cuál es el camino de los mexicanos en los octavos de final de la Champions League?

Héctor Herrera y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es uno de los grandes beneficiados de que el sorteo de la Champions League se repitiera y es que, en el primer cruce le había tocado el rival más complicado en el Bayern Munich, pero en este segundo sorteo, respiró.

No tendrá un rival sencillo, pero es mucho mejor que enfrentar al Bayern Munich. El problema para el Cholo es que se enfrentará a un viejo verdugo, un tal ‘Mr. Champions’, que ya lo ha hecho sufrir con el Real Madrid y la Juventus. Así que, Héctor Herrera y el Atleti a remar contra corriente.

Edson Álvarez y el Ajax

El Ajax puede que sea uno de los mejores equipos de toda la Champions League, eso demostraron durante la fase de grupos y fueron de los pocos clubes que ganaron todos sus partidos. Edson Álvarez y el conjunto neerlandés puede sonreír.

Los cuartos de final no lucen tan lejanos para el Ajax, su rival es Benfica y aunque dejó fuera al Barcelona, tampoco es la gran hazaña en estos momentos. De todos los rivales complicados a los que se podía enfrentar, le tocó uno de los más accesibles.

Eugenio Pizzuto no estará con el Lille en los octavos de Champions League

Eugenio Pizzuto aún no debuta oficialmente con el Lille debido a una lesión, pero eso no quiere decir que no sea parte de la plantilla del equipo francés en esta Champions League. Sí, fue líder de grupo, pero eso no les aseguró un cruce sencillo.

De hecho, les tocó uno de los peores posibles rivales a los que podía enfrentar el campeón francés. El Chelsea se medirá a ellos y con mucha hambre de gloria europea nuevamente y poder revalidar el título que ganaron hace unos cuantos meses.