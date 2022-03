Lucas Rangel, el futbolista que ayudó a la suegra de un influencer a salir de la guerra en Ucrania

Hablar del conflicto Ucrania-Rusia no es sencillo para nadie, pues la guerra deja miles de víctimas y muchas historias tristes por contar, pero hay otras anécdotas que valen la pena ser mencionadas en medio del conflicto bélico y es la de Lucas Rangel.

Lucas Rangel es un jugador brasileño que ha pasado el mayor tiempo de su carrera en Europa. Países como Finlandia, Austria, Turquía y Ucrania, han visto lo mejor del delantero carioca dentro de un terreno de juego. El Vorskla Poltava ucraniano es su último club.

Poltava es una ciudad de Ucrania, ubicada en el este del país y el 24 de febrero, Lucas Rangel junto con un par de sacerdotes habían tomado la decisión de irse de la ciudad por los ataques rusos y buscaban llegar a la frontera con Polonia.

Mientras el futbolista preparaba su salidad, Anderson Dias buscaba ayuda para sacar a su suegra del conflicto en Ucrania y solicitó esa ayuda. El nombre de la suegra es Tetiana Sukhoparova y al encontrarla, les tenía preparado un avión privado para rescatar a 14 personas, contando que un asiento era para la suegra.

“Tengo un avión privado listo para rescatar a 14 personas de Ucrania. Uno de esos asientos es para la madre de mi novia, así que quedan otros 13 lugares. Si alguien conoce a los futbolistas que quieren irse de allí, ¡por favor háganmelo saber! Sólo necesito que alguien la recoja en auto desde su pueblo“, escribió el influencer.

Lucas Rangel respondió el llamado de Anderson Dias

Todo esto sucedió el 24 de febrero, uno de los días que el conflicto armado ya había iniciado y curiosamente, por esas horas que Anderson Dias puso el mensaje, las redes sociales vieron las fotos de los jugadores del Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev pidiendo ayuda para salir de Ucrania.

No era una decisión fácil para Lucas Rangel, quien se encargó de ir por la suegra del influencer brasileño, pero unas cuantas horas después de leer el mensaje, ya se encontraba con Tetiana Sukhoparova y por partir con dirección a Cracovia, Polinia donde los esperaba el avión privado.

Lucas Rangel se encontraba cerca de Kremenchuk, lugar donde se encontraba la suegra del brasileño y le dijo a BBC: “Era lo correcto. No lo dudé ni un segundo. Armamos un grupo de WhatsApp y nos mantuvimos en contacto hasta el final. Estuve enviando fotos y nuestra ubicación todo el tiempo“.

No fue una situación nada sencilla

“Vemos esas películas de guerra y a veces lloramos con ellas, pero es muy diferente estar en una de ellas. Es tan intenso que ni siquiera puedes darte el lujo de llorar. Se sentía como si estuviéramos en una película de terror“, agregó Lucas Rangel.

Condujeron un automóvil hasta donde pudieron, pero a 25 kilómetros de su destino tuvieron que caminar con las bajas temperaturas del país y eso no es lo único que enfrentaron. Días sin dormir, sin comer y con mucho cansancio, pero finalmente llegaron a su destino en Polonia.

Después del terror que vivieron por los ataques rusos, la suegra del influencer llegó bien a su destino y Lucas Rangel regresó a Brasil. No tiene intención de regresar con su club ucraniano y ya ha recibido ofertas de otros equipos en Europa.

“He tenido mucho interés de Finlandia, donde jugué algunos años, pero la oferta más lucrativa fue la de Kazajstán. A pesar de eso, les dije que no. La situación política es muy complicada allí y no quiero volver a pasar por otra guerra“, finalizó.