Los mensajes de desesperación de jugadores brasileños por salir de Ucrania: “Esto es agonizante”

Las promesas de algunos directivos y el propio gobierno de Ucrania, que garantizaban que habría un conflicto armado con Rusia, no se cumplieron. El torneo de Ucrania fue suspendido tras los primeros ataques por parte de Rusia hacia la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, luego de la movilización de tropas para invadir las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk.

Rusia y Ucrania sostienen un conflicto que se acrecentó en 2014, cuando los rusos anexaron la península de Crimea. Días atrás, el gobierno de Vladimir Putin reconoció la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk y señaló a Kiev como responsable de cualquier ataque.

Futbolistas brasileños piden ayuda en Ucrania

Esta situación ha generado una crisis que ha afectado a diversos sectores, entre ellos el deportivo, por lo cual futbolistas extranjeros han pedido la ayuda del gobierno para salir del país, especialmente brasileños, que se reunieron en un hotel para pedir ayuda a las autoridades de Brasil.

Shkathar, equipo que juega en la ciudad de Donetsk y que desde 2014 no ha podido jugar en su estadio tras la anexión de Crimea, cuenta con un total de 13 jugadores brasileños, mientras que el Dimamo de Kiev, el otro equipo popular del país, y blanco de los primeros ataques, cuenta con sólo un brasileño.

Los 14 futbolistas de estos dos equipos, se unieron para pedir ayuda a través de un video publicado en redes sociales. “Hola gente, aquí estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias. Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil”, indicó Marlon, jugador de 26 años, y quien llegó al club ucraniano en 2021 procedente del Sassuolo, de Italia.

El resto de jugadores son Tobias Vinícius (18 años), Dentinho, Maycon (24 años), Fernando (22 años), Moraes (34 años), Vitao (22 años), Ismaily (32 años), Dodo (23 años), Marcos Antonio (21 años), Alan Patrick (30 años), David Neres (24 años), Tete (22 años) y Pedrinho (23 años), así como Vitinho, el único jugador del Dinamo de Kiev.

En un hotel de Ucrania 🇺🇦, jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev han pedido ayuda a las autoridades de Brasil 🇧🇷 para que los saquen del país pic.twitter.com/ymhsdjdMGx — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 24, 2022

“No habrá dinero ni comida”

Marlon fue el jugador elegido para dirigir el mensaje, ya que es el futbolista más mediático, luego de su paso por el Barcelona, aunque sólo disputó tres partidos. Sin embargo, quien ha tomado la batuta para difusión del video ha sido el veterano Moraes, quien se ha puesto en contacto con periodistas para solicitar ayuda con la circulación del video.

“La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, indicó al periodista brasileño, Arthur Quezada, de acuerdo con TyC Sports.

“Contamos con la ayuda de nuestro clubes. Pero la desesperación es agonizante. Esperamos por la ayuda de nuestro país. Hablamos en nombre de todos los brasileños en Ucrania”, manifestó Marlon en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, no sólo los equipos de Kiev y Donetsk cuentan con jugadores brasileños. El futbol de Ucrania tiene un amplio mercado en Brasil, de modo que en el Metalist hay tres jugadores del país sudamericano, y dos más e el Zorya Luhansk. Los cinco futbolistas han pedido ayuda al gobierno de Brasil.

Atacante do Metalist, da Ucrânia, o brasileiro Marlyson disse que está “tudo bem” por enquanto na cidade de Carcóvia pic.twitter.com/yRLuz3TASy — SBT Sports (@sbt_sports) February 24, 2022

¿Por qué hay tantos brasileños en Ucrania?

En total, la Premier League de Ucrania tiene registrados a 415 futbolistas para la actual temporada, de los cuales 30 son jugadores brasileños, quienes están repartidos entre 11 clubes.

Esto se debe a que el futbol de Ucrania ha encontrado en el mercado sudamericano un modelo de negocio, pues suelen comprar barato y vender caro, especialmente Shakthar, que vendió a Fred en 32 millones de euros al Manchester United, al igual que a Fernandinho al Manchester City, a William en 25 millones al futbol de Rusia y a Douglas Costa al Bayern Munich.

El equipo de Donetsk ha encontrado mercado también en el futbol asiático. Vendió a Alex Teixeira en 30 millones de euros al futbol chino.

Asimismo, los futbolistas sudamericanos se ven atraídos por la liga de Ucrania por los grandes salarios y por el hecho de que pueden jugar torneos como Champions y Europa League, si llegan especialmente al Shakhtar y Dinamo de Kiev.

Ahí se cotizan en el mercado para llegar a mejores equipos europeos o mejorar sus ingresos económicos en el futbol asiático.

Jugadores brasileños en Ucrania por equipo

Skahthar: 13

Mestalist: 3

D-nipro: 3

Zorya Luhansk: 2

Kolos Kovalivka: 2

Rukh Lviv: 2

Dinamo de Kiev: 1

Vorskla Poltava: 1

Chornomorest Odessa: 1

PFL Lviv: 1

Ingulets: 1