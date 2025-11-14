Lo que necesitas saber: Luis Mario Gamboa Carrillo nació el 25 de octubre del 2008 en Veracruz.

Luis Gamboa se convirtió en el héroe que México necesitaba en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 para vencer a Argentina. Salió de la banca y con sus dos goles le dio la vuelta al marcador. Si bien los argentinos empataron el partido 2-2 y todo tuvo que definirse en tanda de penales, sin él ni a penales se hubiera llegado.

Por eso vamos a hablar de él: ¿Quién es? ¿Dónde juega? ¿Dónde nació? Pero antes, les dejamos uno de los dos golazos que nos regaló.

¿Quién es Luis Gamboa?

Luis Mario Gamboa Carrillo nació el 25 de octubre del 2008 en Veracruz. Juega como delantero y forma parte de las fuerzas básicas del Atlas desde el 2022, aunque ya vimos que también tiene esa facilidad para jugar de extremo.

Los goles contra Argentina no fueron suerte, por el contrario, son resultado de su trabajo constate. Por ejemplo, en el Apertura 2025 jugó y metió goles en la categoría Sub 21, con todo y que tenía 16 años cuando dio el salto.

En 18 partidos con la Sub 19, Gamboa Carrillo marcó 7 goles. Mientras que, en la Sub 21, lleva 4 partidos y 3 goles. Sin duda la Academia encontró una joya.

Luis Mario Gamboa, futbolista mexicano / Fotografía @AtlasFC

La historia de Luis inició en la Escuela de Futbol C.D.F. (Centro Deportivo Federal), cuando tenía apenas 4 años de edad. Afortunadamente para él, sus padres José Luis Gamboa Ramos y Saribel Carrillo Cruz, apoyaron su sueño desde el primer momento. Su madre era la encargada de llevarlo a sus entrenamientos.

Aún es muy joven, pero ya ha demostrado que tiene el talento necesario para buscar un lugar en Primera División. Esperemos que siga con ese crecimiento y sobre todo que, en Atlas sepan guiarlo por el camino correcto y no acabe como otras promesas, en el olvido.