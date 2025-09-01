Lo que necesitas saber: Se espera una dura sanción contra Luis Suárez que podría ser el fin de su carrera profesional...

Los del Inter de Miami no supieron perder… en especial Luis Suárez, quien se bronqueó con jugadores del Seattle Sounders, llegando hasta el extremo de aplicar la “ñera” de escupirle al auxiliar del equipo contrario.

Agencia Mexsport

“No sé qué pasó”: Mascherano, DT del Inter de Miami

El asunto no pasó a más… quien sabe si porque intervino Óscar Ustari, sin embargo, lo de la escupida quedó inmortalizado en video. Así como la final perdida por el Inter de Miami: 3-0 le acomodó el Seattle Sounders.

Hasta el momento, la organización de la Leagues Cup no ha emitido ningún posicionamiento sobre la actuación de Luis Suárez. Tampoco ha intervenido la MLS, liga a la que pertenecen los dos clubes finalistas.

No es la primera vez que Luis Suárez está en polémica

Cuestionado sobre el asunto, el técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano, dijo que él no vio nada… pero que, si hubo algo de parte de Suárez, quizás es porque hubo una provocación.

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, señaló Mascherano.

Luis Suárez no fue el único que se vio bien ardidote por perder la final. Sergio Busquets igual se alteró por no poder revertir en la cancha la superioridad del Seattle Sounder y fue captada acomodándole un puñetazo al jugador contrario.

No es la primera vez que Luis Suárez se ve mal en un partido… para el recuerdo está la mordida que le acomodó a Chiellini en el partido Uruguay vs Italia, en la Copa del Mundo, Brasil 2014. Otra para el álbum…