Lo que necesitas saber: Luka Modric jugó cinco Mundiales y marcó dos goles

Sabíamos que el Mundial 2026 sería la última oportunidad para ver y disfrutar de grandes magos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero la primera gran estrella de quien nos despedimos es Luka Modric, quien disputó us último partido en un Mundial, en el juego contra Portugal.

El último juego de Modric en Mundiales se jugó en Toronto. Aunque fue la primera selección en marcar en este partido, Croacia cayó 2-1 en los últimos minutos del partido. Fueron los últimos 90 minutos para el El Mago de Zadar, quien con 41 años pone punto final a su carrera como jugador de la Selección de Croacia.

Luka Modric en su primer Mundial / Mexsport

Luka Modric, The Last Dance en Mundiales

A las 19:10 horas, tiempo del centro de México, se escuchó el silbatazo final y Cristiano Ronaldo, con quien compartió el vestidor del Real Madrid, fue a buscarlo para abrazarlo y reconocer su trayectoria.

Fueron cinco Mundiales los que Modric jugó. El primero fue en Alemania 2006 y para entonces tenis 20 años de edad y era un jugador prácticamente desconocido que jugaba para el Dinamo de Zagreb y tenía cierto parecido físico con Johan Cruyff, incluso jugaba con su mítico número 14.

Croacia se perdió la Copa del Mundo del 2010, pero desde Brasil 2014 no ha faltado con Modric, quien se convirtió en una leyenda por ello desde entonces porta el número 10, el cual pasará a otras manos a partir de ahora.

Así empezó la leyenda de Modric en los Mundiales / Mexsport

Los números que deja Modric en cinco Mundiales

El 2014 fue duro para Croacia porque no superó la fase de grupos, pero en 2018 disputó la final y se llevó el suncampeoanto. En Qatar 2022 volvió a las semifinales y se llevó el tercer lugar.

Modric deja su historia mundialista con 23 partidos, uno de ellos ante México en Brasil 2014, y dos goles, ambos anotados en Rusia 2018: el primero ante Nigeria, de penal, y otro frente a la Argentina de Lionel Messi.

Luka Modric en su último juego en un Mundial / Mexsport

Un sobreviviente de la guerra

La de Luca Modric no es cualquier historia. Pertenece a la última generación de futbolistas nacidos en la antigua Yugoslavia y que durante su infancia vivió momentos atroces producto de la guerra.

Fue testigo de la muerte de su abuelo, una de las figuras más importantes de su vida y quien fue asesinado por soldados.

“Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Fue muy triste lo que le pasó, él era una persona muy importante. Tengo cosas grabadas, cómo le fueron a buscar; iba con sus animales y siempre volvía a la misma hora. Fueron a buscarle y yo sabía que lo iban a encontrar“.

Luka Modric de niño

Encontró consuelo en un balón y éste lo llevó a ser figura del Real Madrid, donde se convirtió en un mago en el golpeo sutil y preciso de tres dedos.

“Es una pena que no haya visto lo que he logrado, pero espero que lo haya visto desde arriba“.