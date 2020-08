Ya es oficial: Víctor Manuel Vucetich se convirtió en el nuevo entrenador de Chivas para el Guard1anes 2020, en lugar de Luis Fernando Tena. El ‘Rey Midas’ dirigirá a partir de la Jornada 5, en la que recibirán al Atlético San Luis.

En compañía del presidente de Chivas, Amaury Vergara y el director deportivo, Ricardo Peláez, Víctor Manuel Vucetich fue presentado como nuevo entrenador del Rebaño. La presentación fue en el Estadio Akron, el inmueble del chiverío.

‘Vuce‘ lució por primera vez en su carrera los colores de Chivas y agradeció la confianza de Amaury, tanto de Peláez. El director deportivo fue claro al decir que los objetivos del Rebaño no cambian y el compromiso de todos, debe ser el mismo.

“Los objetivos no cambian en lo absoluto. El compromiso de los jugadores es el mismo. Es cierto que el equipo no ha tenido clasificaciones los últimos torneos y no es un objetivo, es una obligación. Estamos con esta combinación de un muy buen técnico mexicano con un buen plantel. El equipo tiene que clasificar y estoy seguro de que vamos a pelear por el título“, dijo Ricardo Peláez.

La afición más grande del país

Vucetich no dudó en decir que llega a uno de los equipos con más afición en el mundo. El ‘Rey Midas’ considera que el Rebaño es el equipo más fans tiene en el país y el segundo en América Latina. Eso lo hace comprometerse aún más.

“Definitivamente primero agradecer a Amaury, a Ricardo por el apoyo que nos están brindando. Desde luego comprometido con lo que se merece esta institución. Es una afición, para mi la más grande del país y fuera también. Es el segundo equipo con mayor afición en América Latina. Nos damos cuenta del compromiso con el cual asumimos“, aseguró.

Víctor Manuel Vucetich no le tiene miedo al reto que representa Chivas. El ‘Rey Midas’ aseguró que en el plantel rojiblanco hay el suficiente material como para pensar en los máximos logros, que se irán trabajando poco a poco.

“A distancia, cuando estaba viendo lo que estaban haciendo, creo que estaban formando un buen grupo de jugadores jóvenes con un futuro muy largo pero sobre todo jugadores de muchísima calidad. Creo que hay mucho material humano como para poder afrontar todos los compromisos y buscar los máximos logros“, aseguró.

Las metas de Vucetich

Si bien, Chivas no ha clasificado a la liguilla desde el Clausura 2017, el objetivo de Vucetich en su etapa con el Rebaño, es el campeonato. Darán el máximo esfuerzo para conseguirlo pero no quiere limitarse en cuanto a los objetivos que tiene.

“Los objetivos con este conjunto a corto plazo, es de inmediato buscar los resultados y por supuesto buscaremos en un momento adecuado, aspirar a ser campeones. Estamos muy comprometidos a dar el máximo esfuerzo y vamos aspirar a lo máximo, que es el campeonato“, declaró.

Sobre dirigir a Chivas, Víctor Manuel Vucetich reconoció que uno de los objetivos de todo entrenador es dirigir al club rojiblanco. Ahora, después de haber estado en once equipos diferentes del futbol mexicano, tiene la experiencia para hacerlo.

“Todos los técnicos, uno de los objetivos es sin duda alguna poder participar con esta institución. Sabemos cuáles son los retos y creo que tenemos la experiencia para poder llevar a nuestras espaldas esa responsabilidad“, agregó.

Por otra parte sobre el trabajo que hará de inmediato en el Rebaño, el técnico mexicano fue claro al decir que quizá en los futbolístico hay muy poco que trabajar, la mentalidad, la autoestima y la confianza de los futbolistas será lo primero.

“Yo creo que es poco lo que se tiene que corregir. Debemos trabajar la intensidad, la confianza y la autoestima que deben de tener los jugadores. La capacidad que tienen sale a flote y tienen las condiciones para superar cualquier tipo de obstáculos“, consideró.

Macías y refuerzos

A Víctor Manuel Vucetich le preguntaron sobre la supuesta salida de José Juan Macías a la Real Sociedad (acá te dejamos los detalles) y el técnico fue claro. Sabe de la calidad del ‘9’ de Chivas y aunque espera que se vaya con más madurez, si la decisión se toma, la va a respaldar.

“El caso de Macías, realmente he sabido por parte de los medios de esa posible salida. Si la directiva tiene apalabrada esa posibilidad, ahí es simplemente respaldar. Me gustaría que se vaya bien, con la satisfacción de haber logrado un campeonato y que vaya con madurez para que no tenga esos problemas de adaptación“, aseveró.

Por otra parte, Vucetich habló de la posible incorporación de Jair Pereira. Diferentes medios de comunicación filtraron la posibilidad de que el defensa regresara a petición explícita de Víctor Manuel. Sin embargo, lo descartó… por ahora.

“Sí, de Jair pues es un elemento que estuvo aquí, lo conocen a la perfección. No hemos platicado absolutamente nada, ha sido sólo un rumor. Sé de la capacidad que tiene, sé que puede ser muy útil como futbolista, como persona porque tiene una gran calidad humana“, reveló.

Una gran base de mexicanos

Finalmente, Víctor Manuel Vucetich demostró que tiene plena confianza en su plantel. Por eso sabe que pueden pelear por los cuatro boletos directos a los Cuartos de Final del futbol mexicano y lo hará con base en un trabajo colectivo.

“Se puede aspirar a los primeros 4, es un gran equipo. Al estar en un conjunto como Guadalajara, refleja que es un conjunto de mexicanos en donde la fuerza principal, debe radicar en el trabajo colectivo. Creo que los conjuntos que trabajan con esa integración, tienen más fuerza que quienes trabajan con individualidades“, afirmó.

Por segunda vez en su carrera, Víctor Manuel Vucetich trabajará con un plantel cien por ciento mexicano. El entrenador recordó que en todos los equipos en los que ha estado, ha tenido una base de futbolistas nacionales y asegurla plantilla que ahora tiene Chivas, puede competir con cualquier que tenga extranjeros.

“Esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Es un reto trabajar con puro mexicano pero a través del tiempo en los equipos que he estado, me ha tocado trabajar con una base de mexicanos y los complementos han sido los extranjeros. La elección de los jugadores, es la clave para que Chivas trabaje de una manera similar a lo que puede hacer otro equipo“, sentenció.

Finalmente Ricardo Peláez habló de Víctor Guzmán, quien hace unos días fue habilitado por Pachuca para jugar en el Guard1anes 2020, y aseguró que tiene la posibilidad de volver a Chivas, aunque no será en este torneo.