¿Cómo fue que ‘La Mafia de los Bills’ reunió 360 mil dólares a favor de Lamar Jackson?

Los Buffalo Bills están de regreso en una final de conferencia, después de vencer en la ronda divisional a los Baltimore Ravens y ahora definirán el pase al Super Bowl contra los favoritos, Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes.

Bills y Ravens empataban 3-3 después de los dos primer cuartos, y en el tercero las cosas favorecieron a los Bills, que consiguieron un par de anotaciones sin que Baltimore tuviera respuesta, una vez que perdió a su quarterback estelar, Lamar Jackson, por una conmoción cerebral.

Mientras que para los Bills el resultado significó una fiesta, para Jackson y compañía todo estaba terminado, pero “La Mafia de los Bills” hizo de las suyas, de modo que compartió un poco de sus festejos con la fundación del quarterback derrotado.

“Comenzó cerca de las 23:30 que nuestra caja comenzó a desbordarse con donaciones de fans de los Bills para Lamar Jackson. Ha sido abrumado en el buen sentido”, compartió Nikku Grizzie, uno de los involucrados en la fundación Blessings in a Backpack.

Se trata de una tradición entre los aficionados de Buffalo, que mediante donaciones agradece la ayuda involuntaria a su equipo para lograr algo importante en la historia de los Bills.

En 2018, los Bills llegaron a los playoffs gracias a que no calificaron los Bengals, por lo que los aficionados de Buffalo realizaron donaciones a Andy Dalton, quarterback de Cincinnati, por ayudarlos a estar en postemporada.

En el caso de Lamar Jackson las donaciones se realizaron en la organización benéfica del mariscal de los Ravens, la cual trabaja para proporcionar comidas a niños que dependen en gran medida del alimento que se les proporciona en las escuelas y que también alimentan a los niños los fines de semana.

Con 130 dólares se garantiza la comida de un niño a lo largo de 38 semanas, y los aficionados de los Bills realizaron 11 mil donaciones y juntaron más de 360 mil dólares, de acuerdo con bleacherreport.

De esta manera se garantiza comida para más de 1.14 millones de niños, no sólo para 38 semanas, sino durante un año completo.

Lamar Jackson agradeció el gesto de “La Mafia de los Bills” mediante un mensaje en su cuenta de Twitter: “Significa mucho no sólo para mí, sino también para esos niños”.

Appreciate that #BillsMafia Means A lot not to only me but those kids as well💜💜 https://t.co/fDNjJMpni9

— Lamar Jackson (@Lj_era8) January 18, 2021