La Maldición de Monza comenzó con Charles Leclerc, en el 2019 ganó el GP de Italia y al siguiente año abandonó la carrera tras un choque.

Max Verstappen ha demostrado que no existe nada ni nadie que lo pueda detener y eso incluye a esas maldiciones que no han surtido efecto en él, por ejemplo, esa de que el que gane la primera carrera de la temporada no será campeón en dicho año y pues después de trece carreras se enfila a su tercer campeonato.

Aunque existe otra que podría cumplirse en el Gran Premio de Italia y que acabaría con su oportunidad de establecer su récord con diez victorias consecutivas. Aquí te contamos de qué se trata.



La ‘Maldición de Monza’

Esté domingo la F1 regresará al Autódromo Nacional de Monza para la décimo tercera carrera de la temporada, sin contar la Emilia-Romaña que se canceló por inundaciones, y existe una pequeña maldición; aquel que gana la carrera, al año siguiente no la termina.

No es ningún invento, pues desde el 2019 fue un patrón que comenzó a repetirse hasta el 2022 y que ha pasado por Charles Leclerc, Pierre Gasly y Daniel Ricciardo.

Ganador GP de Italia Temporada Siguiente año Charles Leclerc 2019 En el 2020, chocó en la vuelta 25 y tuvo que abandonar la carrera Pierre Gasly 2020 En el 2021, Pierre abandono por un problema en el auto en la sexta vuelta Daniel Ricciardo 2021 En el 2022, Daniel no pudo terminar la carrera por un problema en su McLaren

Choque y fallas mecánicas en Monza

Todo comenzó con Charles Leclerc, quien en el 2019 subió a lo más alto del podio en Monza delante de miles de tifosi que celebraron una victoria de Ferrari en su casa, sin embargo, en el 2020, Leclerc no solo no pudo repetir la victoria, sino que abandonó la carrera luego de estrellarse en la curva once de la vuelta 25.



Historia que repitió Pierre Gasly en aquel año, el francés se quedó con la victoria en el GP de Italia cuando corría para AlphaTauri, pero en el 2021 no pudo ni llegar a la meta, pues igual que Leclerc tuvo que abandonar la carrera, aunque en su caso fue por fallas mecánicas, incluso su compañero Yuki Tsunoda tampoco pudo terminar.

En aquella ocasión, Daniel Ricciardo sorprendió a todos y subió al podio con su McLaren, pero en el 2022 repitió la misma suerte que sus dos colegas, registró el tercer abandono para el actual ganador del circuito. Dandole mayor peso a la ‘Maldición de Monza’.



La ‘Maldición de Monza’ sobre Max Verstappen

Y es aquí en donde entra Max Verstappen, pues en la temporada anterior el neerlandés se quedó con la victoria en Monza, casa de los Ferrari, y según la maldición, todo indica que este fin de semana podría marcar su primer abandono de la temporada en Italia.

Aunque no sería la primera vez que Max rompe una ‘maldición’, pues a inicios de la temporada se decía que el piloto que ganaba la primera carrera de la temporada no se corona campeón ese año, sin embargo, el neerlandés acumula nueve victorias consecutivas y parece que su tercer campeonato es solo cuestión de tiempo.

