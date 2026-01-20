Lo que necesitas saber: Kasper Høgh se lució con un doblete en la victoria del Bodø/Glimt.

¡El Manchester City la está pasando horrible! Apenas el sábado 17 de enero, cayó en el derbi 2-0 ante el Manchester United. Y por si eso no hubiera sido lo suficientemente doloroso y humillante, también perdió su partido contra el Bodø/Glimt en la Champions League.

¿Peor que eso? Se quedó con diez hombres tras la expulsión de Rodri en la segunda mitad.

Y aunque es verdad que el City se mantiene en zona de clasificación en Champions (por ahora), y en la Premier marcha en segundo lugar, los hombres de Pep Guardiola está lejos de ser aquel equipo dominante. Y como van las cosas solo tienen dos opciones: olvidar las derrotas y recuperarse o desmoronarse.

Bodø/Glimt derrota al Manchester City en la Champions League / Fotografía uefa.com

Bodø/Glimt aplasta al Manchester City

El Bodø/Glimt llegó en el papel de ‘víctima’ al partido contra el Manchester City sin saber que saldría como el ‘verdugo’ y con una victoria de 3-1 en la bolsa. La ‘mala suerte’ del City comenzó con la tarjeta amarilla de Rodri al minuto 1, quien se fue expulsado en la segunda mitad, por acumulación de tarjetas.

Mientras tanto, el equipo noruego liquidó el partido en dos minutos. Kasper Høgh se lució con un doblete, entre los minutos 22 y 24. Primero con un cabezazo y después con un remate que ni Gianluigi Donnarumma pudo detener.

El City intentó, sin éxito, darle la vuelta al marcador. Aunque se quedó con la posesión del balón, poco pudo hacer para empatar el juego.

Pep Guardiola durante el Bodø/Glimt vs Manchester City / Fotografía uefa.com

El Bodø liquidó el partido en la segunda mitad. El primer aviso llegó con otro remate de Høgh que al final fue anulado por fuera de juego, minutos después, al 58′ Jens Petter Hauge marcó el 3-0.

Rayan Cherki marcó el gol de honra para el City, pero de nada le sirvió, pues dos minutos después, Rodri se fue expulsado de la cancha y además del marcador en contra, tenían un hombre menos en la cancha.

El equipo noruego estuvo más cerca de marcar el cuarto gol que el City del segundo, ni siquiera con Phil Foden o Erling Haaland.