Lo que necesitas saber: En mayo del 2022, Marcelo Flores había elegido representar a la Selección Mexicana por el resto de su carrera profesional...

Se acabó la novela con Marcelo Flores. Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, confirmó que Flores decidió jugar para Canadá y cerrarle las puertas a México.

Y aunque por acá les contamos que cumple con cada uno de los requisitos para cambiar de selección, seguro recuerdan que por allá del 2022, ya había elegido representar al ‘Tricolor’ durante toda su carrera profesional… decisión que no le duró mucho.

¿Será que Marcelo le hará falta a México en el Mundial 2026?

Marcelo Flores con la Selección Mexicana / Fotografía @10marceloflores vía X

Javier Aguirre revela que Marcelo Flores eligió a Canadá

Marcelo Flores jugará para la Selección de Canadá de forma definitiva o al menos es lo que confirmó Javier Aguirre. Después de varias semanas de rumores en torno al jugador de Tigres, al fin se confirmó su cambió de Selección.

“El tema concreto de Marcelo Flores, hablamos con él, tomó su decisión y me parece más que válida. Cero rencor, yo lo aplaudo son decisiones personales que hay que respetar. Él decidió jugar para Canadá. Le deseo lo mejor, es un buen muchacho”

Y digamos que tiene mucho sentido su deseo de cambiar de país. Marcelo nació en Canadá, vivió ahí durante sus primeros años de vida, antes de mudarse a Inglaterra. Digamos que tuvo más influencia canadiense y aunque eso no le quita lo mexicano, fue fundamental para buscar nuevos horizontes y dejar al ‘Tricolor’.

Aunque tampoco podemos ignorar el tema de las oportunidades. Si bien fue convocado en varias ocasiones con México, realmente no logró hacerse de un lugar en el cuadro titular. Sus convocatorias no fueron constantes y hasta pasó a ser ‘olvidado’.

Por lo que cambiar a Canadá, donde también lo han buscado desde hace muchos años, le abre las puertas de representar a uno de sus tres países en un Copa del Mundo.

No sabemos si al final Marcelo jugara el Mundial 2026, pero al menos está haciendo, lo que puede, para conseguir un lugar.

Acá les dejamos parte de la carta que Marcelo Flores subió a sus redes sociales hace unos años para anunciar que jugaría para México.

¿Le gustaría ver a Marcelo Flores jugar el Mundial con Canadá? ¿México dejó ir un gran futbolista?