Marruecos despide a Países Bajos y a Monterrey del Mundial 2026 con penales de infarto

Lo que necesitas saber: La victoria de Marruecos sobre Países Bajos fue el último partido del Mundial 2026 jugado en Monterrey

Marruecos confirma que lo visto en Qatar 2022 no fue una casualidad ni flor de un día. El Mundial 2026 los ve triunfar de nuevo, pasando frente a un rival implacable como es Países Bajos, en una serie de penales que fue la mejor manera de despedir a Monterrey como sede.

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Marruecos califica a octavos de final del Mundial 2026 en una serie de penales de infarto

Parecía que Países Bajos tenía el boleto en las manos luego del emotivo gol de Cody Gakpo a los 72 minutos. El delantero del Liverpool sufrió la dolorosa pérdida de su hijo durante el embarazo de su pareja, y tomó fuerzas del corazón para sacar un disparo imparable tras una jugada de pura garra de Summerville.

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Pero cuando Monterrey se pintaba de naranja (y esto no es campaña política), vino el quitarrisas. Marruecos lo empató en tiempo de compensación con un cabezazo letal de Issa Diop superando nada menos que a Virgil van Dijk.

El 1-1 se mantuvo durante el tiempo extra gracias a una atajada memorable de Verbruggen en los primeros minutos. Al final Países Bajos ya no quiso saber nada del partido e hicieron todo lo posible para irse a penales… Terrible error.

En los penales volvió a aparecer la figura de Bono, el héroe en Qatar 2022 desde los once pasos en octavos vs España. Ahora se plantó contra Países Bajos, con un poco de ayuda de los postes (que deberían ser desinstalados tras el Mundial 2026 y guardados como reliquia en Monterrey).

Bono atajó el último penal de La Naranja Mecánica, dejando en lágrimas a Summerville, y luego vino Saibari, goleador de los Leones del Atlas, para hacer válido su cobro desde los once pasos y escribir la historia en su favor.

Marruecos vs Canadá, primer partido de octavos de final del Mundial 2026

Tras el triunfo de Marruecos, se confirmó ya el primer duelo de octavos. Los Leones del Atlas enfrentarán al anfitrión que no juega en casa: Canadá.

Sin duda Marruecos llega como amplio favorito, pero si algo demostró la propia selección africana (y Paraguay un poco antes), es que llegar como favoritos no garantiza avanzar a la siguiente ronda.

Marruecos avanza a octavos del Mundial 2026 / Sopitas.com

Monterrey le dice adiós al Mundial 2026 con el triunfo de Marruecos sobre Países Bajos

Y sí, la noticia triste después de este memorable encuentro es que fue todo para Monterrey en el Mundial 2026. Con este partido se despide como sede del torneo tras cuatro encuentros que quedarán para la historia.

En Monterrey vimos brillar a Suecia, una soberbia goleada de Japón, la histórica clasificación de Sudáfrica y a Marruecos imponiéndose en una serie de penales que jamás se olvidará. Gracias, Monterrey, por ser una sede única para un Mundial 2026 inolvidable.