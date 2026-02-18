Lo que necesitas saber: Matías Almeyda regresaría al banquillo del Sevilla hasta el 22 de abril para el duelo contra el Levante.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol se fue durísimo contra Matías Almeyda. Le impuso una suspensión de siete partidos y una multa por sus protestas durante el partido contra el Alavés de la jornada 24 de LaLiga.

Según la Comisión, además de no irse al vestidor después de ser expulsado, menosprecio a los árbitros y su actitud fue en contra del buen orden deportivo. Así que el castigo quedó de la siguiente manera.

2 por protestar contra el árbitro

1 por no irse al vestuario tras la expulsión

3 por actitud de menosprecio a los árbitros

1 por conducta contraría al buen orden deportivo

Acá les dejamos el video de la supuesta actitud ‘antideportiva’ de Matías que terminó en la expulsión, y los encares con el árbitro. Según Iosu Galech, el árbitro del partido, “Fue expulsado por protestar una de mis decisiones de manera ostensible”. Siendo honestos, ¿Ven razón para expulsarlo?

Sevilla apelará el castigo de Almeyda

Aunque al Sevilla no le queda de otra más que aceptar los siete partidos de suspensión contra Matías Almeyda, ya adelantaron que van a apelar la sanción ya que la consideran ‘excesiva’. Y no es por defender al argentino, pero como que si se les pasó la mano ¿No?

“El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos. El Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador.

Partidos que se pierde Matías Almeyda

Matías Almeyda no podrá estar en el banquillo del Sevilla desde la jornada 25 hasta la 30, periodo en el que se cumplirán los siete partidos de sanción que recibió por sus protestas contra el árbitro.

Getafe vs Sevilla | 22 de febrero, J25 Real Betis vs Sevilla | 1 de marzo, J26 Sevilla vs Rayo Vallecano | 8 de marzo, J27 Barcelona vs Sevilla | 15 de marzo, J28 Sevilla vs Valencia | 22 de marzo, J29 Real Oviedo vs Sevilla | 5 de abril, J30 Sevilla vs Atlético de Madrid | 12 de abril, J31

¿Cuándo regresa Matías Almeyda?

En caso de que el Sevilla no consiga una reducción de castigo, Matías Almeyda regresaría al banquillo hasta el 22 de abril para el duelo contra el Levante de la jornada 32.

Partido Fecha y hora Sede Levante vs Sevilla Miércoles 22 de abril

Horario por definir* Estadio Ciutat de València

Veremos en que termina el tema y si el Sevilla consigue reducir el castigo, por lo pronto, el ‘Pelado’ tendrá que ver los partidos desde las gradas.