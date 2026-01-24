Lo que necesitas saber: Matías Almeyda acababa de terminar contrato con el AEK cuando comenzó a negociar con el Sevilla y Monterrey.

¿Recuerdan que a inicios del 2025 se dijo que Monterrey andaba interesado en contratar a Matías Almeyda? Bueno pues resulta que no fueron rumores, hubo un interés real y algunas negociaciones.

El propio Matías fue quien confirmó que estuvo muy cerca de entrenar a Sergio Ramos, sin embargo, al final decidió dirigir al Sevilla y darle las ‘gracias’ a los ‘Rayados’ por su interés.

¿Cómo creen que le hubiera ido a Matías en Monterrey?

Matías Almeyda estuvo cerca de dirigir al Monterrey

Durante una conferencia de prensa con el Sevilla, Matías Almeyda confesó que estuvo cerca de llegar al Monterrey. El argentino había salido el AEK de Atenas y andaba en busca de un nuevo equipo.

Entre las opciones que tenía estaba el Monterrey de la Liga MX y el Sevilla de la Liga de España; en aquel Monterrey, Sergio Ramos era la gran figura. Almeyda tenía la oportunidad de regresar a México después de su exitoso paso en Chivas.

Pero para mala suerte de los regios, su cariño por el Sevilla fue más grande que el dinero y la oferta del Monterrey, por lo que decidió irse al futbol español.

“Estuve a punto de entrenarlo (a Sergio Ramos) en Monterrey, pero yo me decidí por venir al Sevilla en su momento”. Confesó Matías en una conferencia de prensa.

Seguramente es una noticia que hace muy felices a los ‘Chivahermanos’, ya que no tuvieron que ‘sufrir’ por ver a su querido ‘pastor’ entrenar a otro equipo. Y es que no podemos negar que Matías cumplió con su promesa de despertar al gigante.

Pues con todo y que su llegada a Chivas generó muchas dudas, al final de día se fue como el último gran entrenador del equipo y además de los trofeos, se ganó el cariño de la afición.