Matthew Stafford, un MVP que nos recuerda que nunca hay que rendirse

Lo que necesitas saber: Tom Brady ganó el MVP con 40 años, pero ese fue el tercero y último de su carrera; Stafford lo gana a dos días de cumplir 38

Matthew Stafford acaba de escribir su nombre en la historia para siempre. Seguro ya sabes que ganó el MVP de la temporada en la NFL, el dato acá es que se convierte con eso en el jugador de mayor edad que lo gana por primera vez en toda la historia.

El QB de los Rams cumplirá 38 años este 7 de febrero, más que ningún otro jugador que haya conseguido su primer MVP en ese momento. Nunca mejor dicho que por casos como este jamás hay que rendirse.

Foto: Cuenta oficial “Los Angeles Rams” (Facebook)

Matthew Stafford, histórico MVP en la NFL

Stafford superó por apenas un voto a Drake Maye, que también haría historia por su edad si gana el Super Bowl LX. Matthew consiguió 24 votos y el QB de Patriots obtuvo 23. Así de cerca estuvimos de ver una historia completamente diferente.

4 mil 707 yardas por pase y 47 touchdowns son los números que avalan la elección de Matthew Stafford como el MVP de la temporada 2025 en la NFL.

Foto: Cuenta oficial “Los Angeles Rams” (Facebook)

Un premio único para un jugador que salió de los Lions tras 11 temporadas de una forma un tanto injusta, para luego ser campeón del Super Bowl y ahora MVP… Reconocimiento para una trayectoria más que para una sola temporada.

El récord del jugador que ganó su primer MVP con mayor edad lo tenía Rich Gannon, con 37 años recién cumplidos en 2002. Y no olvidamos a Brady, que lo ganó con 40 años, pero ese fue ya su tercero y último; tenía 30 cuando ganó el primero.

Foto: Cuenta oficial “Los Angeles Rams” (Facebook)

Todos los ganadores de los NFL Honors 2026 junto a Matthew Stafford

El MVP de la temporada siempre se lleva los reflectores, pero no olvidar que en la ceremonia de los NFL Honors se entregan más reconocimientos para los jugadores más destacados de las posiciones claves en el emparrillado.

Aquí la lista de este 2026, una donde, como pocas veces, creo que todos estamos muy de acuerdo:

Jaxon Smith-Njigba – Mejor jugador ofensivo

– Mejor jugador ofensivo Myles Garrett . Mejor defensivo y Premio Deacon Jones como líder de capturas

. Mejor defensivo y Premio Deacon Jones como líder de capturas Mike Vrabel – Coach del año

– Coach del año Josh McDaniels – Coach asistente del año

– Coach asistente del año Christian McCaffrey – Mejor regreso de la temporada y premio Salute to Service

– Mejor regreso de la temporada y premio Salute to Service Tetairoa McMillan – Mejor novato ofensivo

– Mejor novato ofensivo Carson Schwesinger – Mejor novato defensivo

– Mejor novato defensivo Bobby Wagner – Ganador del premio Walter Payton

– Ganador del premio Walter Payton Joe Thuney – Primer Mejor Protector del año

– Primer Mejor Protector del año James Cook – Premio Jim Brown

Los elegidos para el Salón de la Fama de la NFL 2026

Ya por último, imposible no reconocer a las leyendas que estarán en el Salón de la Fama de la NFL este año. A pesar de que hubo polémica en torno a Bill Belichick, la lista de elegidos no tiene ningún pero.

Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri, Roger Craig y Drew Brees, quien logra entrar en su primer año como elegible, son los nuevos integrantes del Salón de la Fama, y serán inducidos en el tradicional juego previo a la próxima temporada regular.

Seguimos extrañando a jugadores como Eli Manning, pero ni hablar, seguramente lo veremos entrar tarde o temprano.