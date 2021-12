Respect!! Verstappen deja claro el rol de Checo en Red Bull: “Él no es el número dos”

En Fórmula 1, cada escudería cuenta con un piloto estelar y un piloto número dos, y en muchos casos estos papales están sumamente marcados. Valtteri Bottas fungió muchas veces como el “peon” de Lewis Hamilton en Mercedes, mientras que en Red Bull ese segundo piloto pudiera ser Checo Pérez.

Tal vez Ferrari sea el equipo más equilibrado en ese sentido con Charles Leclerc peleando codo a codo con Carlos Sainz, sin embargo, por lo hecho a lo largo de la temporada, muchos equipos envidiarían una pareja como la que han conformado Checo y Verstappen, quienes lograron detener el dominio de Lewis Hamilton.

Verstappen quedó sumamente agradecido con el trabajo de Checo en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el cual el mexicano lo impulsó hacia la pole position con la succión durante la sesión de calificación, para después frenar a Hamilton en la carrera con la maniobra maestra que despertó los elogios de Max en plena carrera: “Checo es una leyenda”.

Checo no es el número dos

Por ello, el neerlandés aseguró que Checo Pérez no es el piloto número dos de Red Bull, escudería en la que se ganó el respeto de todos. “No me gusta decirlo de esa manera. Checo no es el número dos. Al final, tenemos las mismas oportunidades y no es bueno para el equipo si siempre va así”, mencionó de acuerdo con motorsport-magazine.

En ese sentido, el ejemplo más claro es el de Bottas y Hamilton. El repetidas ocasiones, el finlandés recibio la orden de dejarse rebasar por el británico para que éste ganara hasta que Bottas explotó y una vez que se hizo oficial que no renovaría contrato con Mercedes, desacató las órdenes que beneficiaban a Hamilton y el equipo quedó roto.

Verstappen valora mucho al mexicano

Por ello, Verstappen valora contar con Checo, quien es un piloto experimentado y que a pesar de jugar un rol secundario en su primera temporada con Red Bull, colaboró para que el equipo encontrara armonía a lo largo del 2021.

“Por supuesto que no sabíamos exactamente cómo funcionaría la colaboración al principio. Pero Checo es una persona increíble, no solo alguien con quien puedes trabajar, también es un tipo súper agradable y un verdadero hombre de familia. Hemos pasado muchos buenos momentos juntos. No es frecuente que tengas un compañero de equipo así”, manifestó.