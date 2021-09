¡Tsss! La sanción para Max Verstappen por el incidente con Hamilton en Monza

Mal y de malas: Max Verstappen perdió toda posibilidad de sumar puntos en el Gran Premio de Italia al protagonizar un fuerte accidente junto a Lewis Hamilton. La pelea por el campeonato ya arrastra episodios con incidentes e intercambios de palabras… que parecen no terminar.

Al terminar la carrera en Monza, Hamilton no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el piloto de Red Bull. El británico asegura que su rival “simplemente no quería ceder hoy“, por lo que la consecuencia fue terminar uno encima del otro y con su cabeza en peligro.

Sin embargo, los comisarios de la FIA se encargaron de que la situación no pasara desapercibida. Red Bull y Max Verstappen ya se vieron afectados en Italia y las consecuencias de este incidente se reflejarán también en el Gran Premio de Rusia.

Las imágenes son impactantes, ya que la vida de cualquier piloto puede estar en riesgo durante una carrera, pero la cabeza de Hamilton casi es aplastada por el monoplaza de Max Verstappen. Al momento del incidente no fue tan fácil captar ese instante, así que la cámara lenta y las fotografías hicieron lo suyo.

Los comisarios se encargaron de revisar todas las imágenes disponibles, así como de escuchar a ambos pilotos y demás involucrados. Al final, el veredicto es que Verstappen es el principal culpable y recibió 3 puestos de castigo en el Gran Premio de Rusia.

“El conductor del auto 33 era predominantemente culpable de la colisión con el auto 44 en curva 2. El coche 44 estaba saliendo de boxes. El coche 33 estaba en la recta principal. En el tablero de 50 metros antes de la curva 1, el automóvil 44 estaba significativamente por delante del automóvil 33.

“El automóvil 33 frenó tarde y comenzó a moverse junto al automóvil 44, aunque en ningún momento de la secuencia el automóvil 33 avanza más que detrás de la rueda delantera de Coche 44. Durante la audiencia, el conductor del Coche 33 afirmó que la causa del incidente fue que el conductor del Coche 44 abrió la dirección después de la curva 1 y lo ‘apretó’ hasta la cúspide de la curva 2“, indicaron los comisarios.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021