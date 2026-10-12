Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la Selección de Francia, lidera la encuesta de France Football para ganar el Balón de Oro 2026 por un amplio margen sobre Khvitcha Kvaratskhelia, jugador del PSG y de la Selección de Georgia.

Lo que necesitas saber: El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre en Londres

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la Selección de Francia, lidera la encuesta de France Football para ganar el Balón de Oro 2026 por un amplio margen sobre Khvitcha Kvaratskhelia, jugador del PSG y de la Selección de Georgia.

A dos semanas de la entrega del Balón de Oro, Mbappé tiene el 34% de las votaciones que los aficionados pueden hacer directamente en la página web del galardón, mientras que Kvaratskhelia tiene un 23.9% de los votos, en tanto que Harry Kane se ubica tercero, con menos del 10%.

Votación por el Balón de Oro

Mbappé parte como favorito a dos semanas de la entrega del Balón de Oro

L’Equipe habilitó un espacio para que los aficionados puedan votar por los 30 candidatos finales al Balón de Oro 2026, entre los cuales se encuentra el mexicano Julián Quiñones y los resultados parciales dejan a Mbappé como el máximo favorito en la categoría varonil.

En la categoría femenil también hay una mexicana, Scarlett Camberos, jugadora del América, sin embargo quien lidera la encuesta es la española Alexia Putellas, quien dejó al Barcelona y actualmente juega para el London City Lionesses, de Inglaterra, con casi el 27%.

Mbappé con la selección de Francia / Foto: Mexsport

¿Entonces Mbappé ganará el Balón de Oro?

Parece que al fin el Balón de Oro irá a las manos de Mbappé, pues también es favorito en las casas de apuestas, sin embargo, hay que recordar que el galardón no se entrega por votación de aficionados, sino que se determina a través de una votación de 150 periodistas (100 hombres y 50 mujeres) que representan a los principales países del ranking FIFA.

¿Dónde puedo votar por el Balón de Oro?

Tú también puedes votar en la encuesta del Balón de Oro en L’Équipe, y en dicha encuesta tendrás que votar por tus favoritos y favoritas de diversa categorías, entre ellos mejor DT, mejor talento, portero y portera, así como por el equipo de la temporada, en el cual América forma parte del grupo femenil.

Acá te dejamos el link para votar.

Scarlett Camberos vuelve a la Liga MX Femenil / Foto: Club América Femenil

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

El Balón de Oro se entrega el lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se llevará en Londres, Inglaterra, cerca de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.