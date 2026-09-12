Kylian Mbappé no se anduvo con rodeos ni modestia; dijo que él merece ganar más que nadie el Balón de Oro 2026.

Lo que necesitas saber: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales con 22 goles.

Kylian Mbappé no se anduvo con rodeos ni modestia; dijo que él merece llevarse el Balón de Oro 2026 ¿Por qué? Según él, porque ningún futbolista tuvo una mejor temporada.

El francés está completamente convencido de que el simple hecho de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales es suficiente para llevarse el premio, con todo y que no ganó un solo trofeo en la temporada ni con el Real Madrid ni con la Selección de Francia.

¿Están de acuerdo con ‘Kiki’?

Mbappé en el juego contra Irak / Mexsport

Kylian Mbappé está seguro de llevarse el Balón de Oro

En una entrevista con L’Équipe, Kylian Mbappé aseguró que sus goles son suficientes para llevarse el Balón de Oro, porque se trata de un premio individual y no colectivo. Así que su falta de trofeos con el Real Madrid y Francia no debería, según él, influir en su contra.

“Creo que puedo ganarlo este año. Es uno de mis objetivos, y además a corto plazo. La gente dice que no gané ningún trofeo, pero es un premio individual. Nunca he visto que un ganador del Balón de Oro sea elegido por unanimidad. ¿Alguien ha ganado alguna vez con el 100 % de los votos? Eso significa que siempre hay alguien que pensó que el ganador no lo merecía”.

El problema para ‘Kiki’ es que, aunque sí es un premio individual, uno de los criterios para ganar el Balón de Oro sí son los logros colectivos, además del rendimiento individual y la clase y juego limpio.

Criterios para ganar el Balón de Oro:

Rendimiento individual

Logros colectivos

Clase y juego limpio

Fotografía Ballon d’Or vía X

“Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”

Aunque Mbappé no ganó ningún trofeo en la temporada pasada, sí se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones, una más que Lionel Messi.

Kylian Mbappé (Francia): 22 goles

Lionel Messi (Argentina): 21 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

“Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo. Marcar tantos goles en las grandes competiciones, donde están todos los grandes jugadores, y por supuesto en el Mundial, el mayor evento, convertirme en el máximo goleador histórico de la competición… durante todas mis vacaciones, eso era de lo único que me hablaba la gente”.

‘Kiki’ está muy orgulloso de su récord, porque marcar tantos goles en un torneo que reúne a las máximas estrellas del futbol mundial no es cosa sencilla. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 26 de octubre para saber si sus goles le alcanzan para ganar su primer Balón de Oro o se quedará esperando su turno.