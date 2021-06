¡Partidazo! Lo que prometía ser una final adelantada no decepcionó, pues Rafael Nadal y Novak Djokovic protagonizaron un duelo increíble en la Pista Philippe-Chatrier de Roland Garros, que terminó con victoria del serbio.

Únicamente el primer game del primer set duró 10 minutos, con Nadal al servicio. De ahí partió una dura batalla para los jugadores, pero un deleite para cualquier aficionado de los deportes, que nos dejó una serie de jugadas dignas de enmarcar.

En los primeros instantes del juego, la balanza se inclinó hacia Nadal con ciertos embates de Djokovic. Para poner fin a las idas y vueltas, el manacorí tuvo que soportar la constante presión de Nole, quien jugó cerca de la red en busca de cortar la potencia y aun así, se despidió del segundo game.

Hubo momentos en los que parecía que el español arrollaría en el primer set por 6-1, sobre todo cuando atrajo a su rival a la red para aprovechar el lado que dejó desprotegido. La fórmula fue efectiva por muy poco, ya que el serbio la descifró e hizo lo suyo para apelar a una genialidad que no concretó.

Breaks por aquí, breaks por allá. Ambos jugadores aprovecharon los errores del rival -así como sus propias fortalezas- para ponerse en ventaja una y otra vez: con el 5-5 en el tercer set, ambos alcanzaron los 100 puntos.

Y algo que también resaltó al terminar este episodio, fue la mano que el gobierno francés le dio al público. Debido a la pandemia, el toque de queda en el país es a las 23:00 horas, pero esta vez se concedió una excepción y la gente cantó “Merci, Macron”.

They just keep getting better and better 😵#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/2fRHPoEWvg

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021