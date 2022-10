La Fórmula 1 no es sólo autos con súper motores y súper pilotos sobre la pista. También es color en las tribunas, donde la afición mexicana se pinta sola y desde el viernes, el primer día de prácticas libres y el primer día con afición en las gradas, quedó claro que somos una de las mejores aficiones del mundo, sino es que la mejor, salvo por algunos detalles.

Checo Pérez está convertido en un auténtico fenómeno y además de ser ya parte de los mejores atletas de nuestro país, goza de un momento mediático envidiable, de modo que miles y miles de aficionados acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez con la indumentaria de Red Bull.

Foto: Getty

De la moda de la F1, lo que te acomoda

Pero también hubo quien salió del molde y a pesar del calorón (y a veces amenaza de lluvia), no abandonaron sus outfits.

Pero no sólo vimos “ofnis” llamativos en las tribunas, sino dentro del paddock con los pilotos y algunas otras personas que han ganado popularidad en los últimos años, como el reportero Will Buxton, quien ganó fama con Drive to Survive, y quien visitó siempre con estilo de los 60, para unirse precisamente a la celebración de los 60 años del primer Gran Premio en México, que sucedió en la década de los 60.

Y tienen que ver el modelito con el que andaba posando Juan Fossaroli, reportero de Fox Sports. Como muchas estrallas invitadas al Gran Premio, recibió una chamarra lisa, la cual podían tunear en un espacio para ello.

¡Que pasen los outfits!

¿Ese sombrero tendrá DRS?

La ola naranja vino a México para apoyar a max Verstappen

Cabello verde para protegerse del sol

Un outfit retro para apoyar a un piloto retro, Adrián Fernández

Will Buxton, haciendo homenaje a Jimi Hendrix

Gignac, con un outfit muy gris en una imagen muy frncesa.

Juan Fossaroli nos mostró su chamarra top

No hay mejor pareja que unos tacos y una chela

Adrian Newey, el mejor disfraz para halloween

¿Hay algo mejor que el traje de Marioachi?

Sí, el traje de Marioachi en Pierre Gasly

Nada como venir a la F1 que con tu propio auto

Jonathan Dos Santos con un traje muy peculiar, de la década de los 90 en la F1

Que quede claro a quien se apoya

Por eso eres Inmortal, Jorge Campos

Si hablamos de sombreros, en México nos pitamos solos

¿No tendrá calor will i am?

Elegantes para celebrar el Día de Muertos

Lando Norris, siempre a la moda

Tenemos un ganador, claro que sí