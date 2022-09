Los memes y el Bayern Múnich volvieron a burlarse del Barcelona en la Champions League

¿Cuántas veces veremos lo mismo? Bayern Múnich y Barcelona volvieron a enfrentarse en la Champions League y para no perder la bonita costumbre, el equipo bávaro se impuso. La ‘Xavineta’ tuvo oportunidades, pero perdonó, a diferencia de los memes.

Entre las fallas y los errores en la marca, así como las intervenciones de Manuel Neuer, el Barcelona no encontró la manera de poner en aprietos a la escuadra alemana; por el contrario, Marcos Alonso fue uno de los elementos más criticados.

Y para acabarla de amolar, los blaugranas son víctimas de burlas una vez más. La buena noticia es que algunos ya lo toman con humor y aportan a esta bella recopilación de memes.

Getty Images

Los memes y las risas con el Barcelona en la Champions

El primer tiempo no dejó malas sensaciones del Barcelona, por lo que la afición se ilusionó con la posibilidad de volver a casa con un resultado diferente esta vez; no obstante, las figuras del equipo no pudieron hacer diferencia en el marcador.

Así que como era de esperarse, el Bayern aprovechó un par de oportunidades ante la portería de Ter Stegen y se puso en ventaja. Primero, con un remate de Lucas Hernández.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

marcos alonso cuando se le acerquen los delanteros del bayern pic.twitter.com/rjhftBXk2z — kys (@oriolrentador) September 13, 2022

Marcos Alonso defendiendo a Lucas Hernández en el gol del Bayern. #BayernBarça pic.twitter.com/3d1TTXpKFV September 13, 2022

Apenas cuatro minutos después, el Bayern volvió a vacunar al Barcelona cortesía de Leroy Sané y continuaron los lamentos. Insistimos en que, hasta cierto punto, la afición blaugrana aceptó su destino al enfrentar al gigante de Alemania y al menos nos hace reír.

Y es que si queremos hablar de un resultado positivo para el Barcelona ante el Bayern, tenemos que remontarnos hasta 2015, cuando Luis Enrique dirigía a los culés. La ida de aquellas semifinales se ganó por 3-0 y la vuelta se perdió por 3-2. Desde entonces y hasta la fecha, el verdugo tiene nombre, apellido y nacionalidad alemana.

