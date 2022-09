Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Champions League era el Bayern Munich, porque tenía una historia bastante completa en este torneo con goleadas, eliminaciones y más.

Y este partidazo no decepcionó, pues estuvo emocionante desde el primer minuto de juego. Primero, el regreso de Robert Lewandowski al Allianz Arena; segundo, un Barcelona totalmente renovado.

Foto: Getty Images

Pero, si pensaban que de alguna manera se repetiría la historia de aquel 8-2, pues no es así. Este Bayern no es tan poderoso como aquel y el Barcelona no es tan débil como en esos años, a pesar de tener a Messi en ese partido.

Sí, los equipos no son los mismos, pero el resultado sí y es victoria para el Bayern Munich, que a balón parado siempre son un auténtica amenaza enfrente a quien enfrente.

Los goles del Bayern Munich para vencer al Barcelona (otra vez)

El conjunto alemán es un estudioso de la táctica y la estrategia, algo que ha potenciado con Julian Nagelsmann. En el segundo partido de la fase de grupos de la Champions, lo demostró.

Joshua Kimmich se encargó de poner el centro tras el tiro de esquina y fue Lucas Hernández el que después de una desatención del Barcelona en defensa, remató de cabeza.

Ya con el marcador a favor, los errores defensivos volvieron a hacerse presentes para el Barcelona y en un contra ataque, Jamal Musiala conectó con Leroy Sane para el segundo.