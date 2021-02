¡Con fotografías! Así es como mexicanos en Qatar “llevaron” a aficionados de Tigres al Mundial de Clubes

Los Tigres no pudieron llevar aficionados a Qatar para el Mundial de Clubes, pero eso no significa que no tengan el apoyo de sus seguidores. Hay algunos fanáticos de los Tigres en Qatar, la comunicad mexicana que vive en aquel país apoyó con todo al club en su debut.

Con el apoyo de la Embajada de México en Qatar comenzaron una campaña llamada “Adopta un Tigre”, que buscaba ayudar a todos los aficionados mexicanos que no pudieron realizar el viaje. La manera de hacerlo era contactar a la embajada mediante correo, mandar una foto usando el jersey de Tigres y la razón por la que quisieran asistir virtualmente al Mundial de Clubes.

La iniciativa fue un éxito en redes sociales y a las 24 horas el cupo ya estaba lleno, así lo anunciaba la embajada en su cuenta de redes sociales: “Ya están en Qatar y acudirán virtualmente a los partidos de su equipo, en compañía de sus paisanos residentes en este país“.

Agradecemos a la afición de @TigresOficial que en un plazo de 24 horas se sumó a esta iniciativa. Ya están en #Qatar y acudirán virtualmente a los partidos de su equipo, en compañía de sus paisanos residentes en este país. ⚽#TigresEnQatar #EnDohaSomosTigres pic.twitter.com/gkGuCNXGiN — @EmbaMexQat (@EmbaMexQat) February 2, 2021

Debut de los Tigres en Qatar

El debut de Tigres fue soñado en el Mundial de Clubes, la victoria de 2 goles por 1 ante Hyundai Ulsan les da la oportunidad de jugar las semifinales contra Palmeiras y el apoyo de estos aficionados que ayudaron a sus amigos en México se mostró desde las afueras del estadio hasta dentro de las instalaciones.

Se espera que la iniciativa continúe para el siguiente partido de los Tigres, manténganse informados en las redes sociales de la Embajada de México en Qatar, el enlace lo dejamos arriba para que no se les vaya y tengan la oportunidad de asistir virtualmente.

Rol de la embajadora Graciela Gomez

El apoyo no sólo a los aficionados sino a todo el fútbol y a México, viene por parte de la embajadora Graciela Gomez, quien se ha comprometido en promover al futbol mexicano y a la ciudad de Nuevo León por todo Qatar, incluso llevando todo a la prensa de aquel país.

Una labor que ha funcionado de maravilla para todos los fanáticos del futbol y aficionados a los Tigres. “¡Nos alegra que hayan recibido el afecto y calidez de la comunidad mexicana en Qatar!“, se puede leer en un tweet publicado por la embajadora tras la llegada de Tigres en la que fue a recibirlos en compañía de la comunidad mexicana en Qatar.