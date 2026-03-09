Lo que necesitas saber: México nunca había registrado una marca 2-0 en un Clásico Mundial de Beisbol

Si hay una selección mexicana que ilusiona en este momento, esa es la de beisbol. México se apuntó su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol tras propinarle una paliza a Brasil, a la que dejó tendida en el diamante con un KO de 16-0 en seis entradas, por lo cual ya no fue necesario jugar las tres restantes. México venció a Gran Bretaña en su primer partido 8-2.

De esta manera, la novena mexicana podrá descansar brazos de cara al siguiente partido, contra Estados Unidos. Ahora sí viene lo bueno para el combinado mexicano.

La afición mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol / Mexsport

México vence a Brasil con un KO en la sexta entrada

México comenzó fuerte y en la baja de la primera entrada registró cuatro carreras, una en la segunda y seis en la cuarta, por lo cual el juego quedó sentenciado a un KO con una diferencia de 10 carreras. En la quinta cayeron otras dos y en la sexta se firmaron las tres restantes con las cuales se declaró el fin del partido.

Jarren Duran y Alejandro Kirk conectaron jonrones en el cuarto episodios en Houston, pero Ornelas dio el golpe final en la sexta entrada con el tercer jonrón de la noche que desató el cántico de ‘El Rey’ en las tribunas.

¡El "Capitán" mandó a volar esa pelota!

Alejandro Kirk con cuadrangular de tres carreras y México gana 10-0 pic.twitter.com/QbpnJnmowH — MLB México (@MLB_Mexico) March 9, 2026

Los Cuartos de Final están a la vista

Después de la paliza a Brasil, México llegó a dos triunfos en igual número de partidos y hasta ahora se han cumplido las expectativas, por lo cual se abren los caminos para pensar en los Cuartos de Final, tomando en cuenta que por cada grupo avanzan dos selecciones.

En el grupo B, México es favorito para avanzar junto con Estados Unidos, que es el principal candidato para avanzar como líder. El segundo boleto se estaría disputando entre México e Italia.

Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Beisbol / Mexsport

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Vayan apartando la tarde de este lunes 9 de marzo, pues México disputa su partido más importante en la fase de grupos, contra Estados Unidos, que es uno de los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Biebsol.

México juega a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver este partido por ESPN y en televisión abierta por Canal 9.