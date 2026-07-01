Lo que necesitas saber: La mejor clasificación que México ha conseguido en el ranking de la FIFA ha sido un cuarto lugar.

México tuvo una noche redonda contra Ecuador; avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, después de 40 años ganó un partido de eliminación directa y mantuvo la portería en ceros. No ha recibido ni un gol en lo que va de la Copa del Mundo.

Eso no es todo, cerró la fase de grupos como líder del Grupo A con 9 puntos de 9 posibles y, por primera vez en su historia, ganó todos sus partidos de la fase de grupos.

¿Lo mejor de todo? Ocupa el noveno lugar en el ranking de la FIFA; está por debajo de Portugal, Países Bajos y Marruecos, pero encima de Bélgica, Colombia y Alemania.

Fotografía @miseleccionmx vía X

México entre los mejores 10 de la FIFA

El triunfo de México contra Ecuador más su sólida actuación en la fase de grupos del Mundial, los hizo subir cinco lugares en el ranking de la FIFA, hasta ubicarse en el noveno lugar, junto a las selecciones más poderosas del Mundial y las favoritas para ser campeonas.

Eso sí, deben saber que la próxima actualización oficial de la FIFA se publicará el 19 de julio, después de la final del Mundial. Mientras tanto, el ranking se va actualizando conforme avanza el torneo. Por eso México anda en el top ten, porque avanzó a los octavos de final, se mantiene invicto y no ha concedido ni un solo gol.

Top ten de la FIFA (hasta ahora)

Francia Argentina España Inglaterra Brasil Marruecos Países Bajos Portugal México (era décimo después de la victoria contra Chequia) Bélgica

Captura de pantalla fifa.com

Aunque ojo, la mejor clasificación que ha conseguido México en el ranking de la FIFA fue un cuarto lugar. La primera vez que logró, fue por allá de 1998; después, entre el 2004 y 2006, también apareció en unas ocasiones como la cuarta mejor selección del mundo.

Así que todavía tiene la oportunidad de igualar su mejor clasificación o en una de esas hasta superarla; todo depende del equipo y su hambre por seguir cosechando triunfos y momentos históricos.

Solo queda decir una cosa: ¿Y si sí?