México rescató la victoria ante Panamá en el último minuto del partido con un autogol. Y aunque no fue el partido más espectacular que hemos visto, es momento de pasar la página y pensar en Bolivia: su siguiente rival.

Javier Aguirre tendrá otra oportunidad más de ver a los jugadores de la Liga Mx convocados y definir a aquellos que pueden conseguir un boleto al Mundial y a los que tendrán que verlo desde casa.

Esperemos que sea un juego más emocionante, si no es mucho pedir que jueguen bien y caigan unos dos goles, para que se ponga más emocionante. Por si tienen chance (y ganas) de ver el partido contra Bolivia, acá les dejamos fecha, horario y transmisión.

¿Dónde ver el México vs Bolivia?

El México vs Bolivia se jugará el domingo 25 de enero a las 13:30 hrs en el Estadio Olímpico Santa Cruz en Bolivia. Por segunda ocasión en el año, la Selección será visitante.

La transmisión del partido va por televisión abierta; en el Canal 5 de Televisa y en el Canal 7 de TV Azteca.

Partido Fecha Sede Transmisión Bolivia vs México Domingo 25 de enero 2026

13:30 Estadio Olímpico

Santa Cruz, Bolivia Canal 5

Canal 7

Por si se preguntan: ¿Qué sigue después del partido contra Bolivia? México regresará a territorio nacional para el juego contra Islandia en el Estadio Corregidora el 25 de febrero.

El 28 marzo le tocará jugar la reinauguración del Estadio Azteca contra Portugal (y esperemos Cristiano Ronaldo). Hasta ahora, su último rival confirmado previo al Mundial 2026 es Bélgica.