Lo que necesitas saber: El último partido de México en la Fase de Grupos será contra Marruecos el sábado 4 de octubre.

México buscará llegar hasta la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Aunque no tendrán una Fase de Grupos sencilla, su primer partido es contra Brasil, después le sigue España y por último Marruecos. Sí, les tocó el ‘grupo de la muerte’.

La buena noticia es que podremos ver a Gilberto Mora, Yael Padilla, Hugo Camberos y más jovenes mexicanos en acción, muchos de ellos serán el futuro de la Selección Mayor.

Logo del Mundial Sub-20 Chile 2025 / FIFA

México vs Brasil en el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana tendrá un debut bastante complicado en el Mundial Sub 20. Su primer partido de la Fase de Grupos será contra Brasil el domingo 28 de septiembre e las 17:00 hrs.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Brasil Sub 20 Domingo 28 de septiembre

17:00 hrs Canal 5*

Canal 9*

Vix Premium *Por confirmar

Los brasileños siempre suelen ser un rival bastante complicado sin importar que se trate de selecciones menores. Así que, los nuestros tendrán que hacer todo lo posible por dar la sorpresa y ganar su primer partido. Sobre todo, no se pueden dar el lujo de dejar escapar puntos, menos estando en el ‘Grupo de la Muerte’.

Grupo C

Brasil

México

Marruecos

España

España Sub 20 vs México Sub 20

El siguiente partido de México será contra España el miércoles 1 de octubre a las 12:00 hrs. Para ese entonces, el grupo ya habrá tomado forma y sabremos lo que necesita cada equipo para avanzar a la siguiente ronda.

Partido Fecha y horario Transmisión España Sub 20 vs México Sub 20 Miércoles 1 de octubre

12:00 hrs Canal 5*

Canal 9*

Vix Premium

México vs Marruecos

El último partido de México en la Fase de Grupos será contra Marruecos el sábado 4 de octubre.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Marruecos Sub 20 Sábado 4 de octubre

14:00 hrs Canal 5*

Canal 9*

Vix Premium *Por confirmar

La transmisión de los juegos de México en la Copa del Mundo correrán a cargo de Televisa, en el Canal 5 y 9. La televisora determinará el canal de cada uno de los partidos. Mientras que, vía streaming podrán disfrutarse por su servicio de Vix Premium.

Convocados Mundial Sub 20

En la lista de convocados de México para el Mundial Sub 20, destaca el nombre de Gilberto Mora, Yael Padilla y Hugo Camberos, pero acá está completa para que le echen un ojo.