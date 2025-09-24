Lo que necesitas saber:
México buscará llegar hasta la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Aunque no tendrán una Fase de Grupos sencilla, su primer partido es contra Brasil, después le sigue España y por último Marruecos. Sí, les tocó el ‘grupo de la muerte’.
La buena noticia es que podremos ver a Gilberto Mora, Yael Padilla, Hugo Camberos y más jovenes mexicanos en acción, muchos de ellos serán el futuro de la Selección Mayor.
México vs Brasil en el Mundial Sub 20
La Selección Mexicana tendrá un debut bastante complicado en el Mundial Sub 20. Su primer partido de la Fase de Grupos será contra Brasil el domingo 28 de septiembre e las 17:00 hrs.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|México Sub 20 vs Brasil Sub 20
|Domingo 28 de septiembre
17:00 hrs
|Canal 5*
Canal 9*
Vix Premium
Los brasileños siempre suelen ser un rival bastante complicado sin importar que se trate de selecciones menores. Así que, los nuestros tendrán que hacer todo lo posible por dar la sorpresa y ganar su primer partido. Sobre todo, no se pueden dar el lujo de dejar escapar puntos, menos estando en el ‘Grupo de la Muerte’.
Grupo C
- Brasil
- México
- Marruecos
- España
España Sub 20 vs México Sub 20
El siguiente partido de México será contra España el miércoles 1 de octubre a las 12:00 hrs. Para ese entonces, el grupo ya habrá tomado forma y sabremos lo que necesita cada equipo para avanzar a la siguiente ronda.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|España Sub 20 vs México Sub 20
|Miércoles 1 de octubre
12:00 hrs
|Canal 5*
Canal 9*
Vix Premium
México vs Marruecos
El último partido de México en la Fase de Grupos será contra Marruecos el sábado 4 de octubre.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|México Sub 20 vs Marruecos Sub 20
|Sábado 4 de octubre
14:00 hrs
|Canal 5*
Canal 9*
Vix Premium
La transmisión de los juegos de México en la Copa del Mundo correrán a cargo de Televisa, en el Canal 5 y 9. La televisora determinará el canal de cada uno de los partidos. Mientras que, vía streaming podrán disfrutarse por su servicio de Vix Premium.
Convocados Mundial Sub 20
En la lista de convocados de México para el Mundial Sub 20, destaca el nombre de Gilberto Mora, Yael Padilla y Hugo Camberos, pero acá está completa para que le echen un ojo.
|Porteros
|Defensas
|-Pablo Lara (Pumas)
-Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
-Juan Liceaga (Tapatío)
|-Everardo López (Toluca)
-Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
-Diego Ochoa (FC Juárez)
-Rodrigo Pachuca (Puebla)
-César Bustos (Rayados)
|Medios
|Delanteros
|-Diego Sánchez (Tigres)
-Obed Vargas (Seattle Sounders)
-César Garza (Dundee)
-Iker Fimbres (Rayados)
-Elías Montiel (Pachuca)
-Alexéi Domínguez (Pachuca)
-Amaury Morales (Cruz Azul)
|-Yael Padilla (Chivas)
-Gilberto Mora (Tijuana)
-Oswaldo Virgen (Toluca)
-Mateo Levy (Cruz Azul)
-Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
-Hugo Camberos (Chivas)